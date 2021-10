Le G20 va devoir convaincre sur le climat, sans la présence de la Chine et de la Russie

Les dirigeants du G20 sont réunis à Rome depuis ce samedi. Après la traditionnelle photo de famille, cette année avec des soignants au milieu des chefs d'État, et cet épisode de réconciliation entre Joe Biden et Emmanuel Macron après la crise des sous-marins australiens, place aux nombreux sujets de discussion mais sans la Russie et la Chine qui participeront par visioconférence. Sur la table : la lutte contre le Covid-19, la relance économique mondiale mais aussi le climat, un jour avant le début de la COP26 à Glasgow en Ecosse.

Le changement climatique au cœur des débats

Deux sommets d'ampleur mondiale vont avoir lieu en même temps, en Italie et en Écosse. À l'ouverture du G20 à Rome, le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine manquent à l'appel. Une absence qui interroge puisque le sommet rassemble les gouvernements des vingt économies les plus puissantes et donc les plus polluantes. Les États-Unis, l'Union européenne mais aussi la Chine et la Russie représentent la plus grosse partie des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

À Glasgow, la COP26 débutera ce dimanche. Au cœur des échanges de ces deux sommets : la cause climatique. L'Italie, qui préside le G20, évoque un engagement de tous les membres pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré.

Autre sujet phare : le coronavirus

Les dirigeants qui ont fait le déplacement veulent se convaincre qu'il y a bien une utilité à se retrouver. En tête des préoccupations : la lutte contre le coronavirus. Emmanuel Macron espère une entente entre les chefs d'État pour envoyer massivement des vaccins aux pays pauvres, et en particulier aux États du continent africain. Autre point crucial : la reprise économique. Quelles solutions pour que les pénuries et les problèmes dans la chaîne logistique mondiale ne la fassent pas dérailler ? Les dirigeants réunis au G20 auront deux jours pour discuter de ces sujets et de décider de nouveaux engagements mondiaux.