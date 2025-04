Le créateur de ChatGPT attaque Elon Musk

OpenAI a déposé plainte à son tour contre le multimilliardaire Elon Musk, accusant son ancien cofondateur d'avoir mené une "campagne acharnée" pour nuire à l'organisation après qu'elle ait connu le succès sans lui. La start-up qui a lancé ChatGPT fin 2022 souhaite obtenir une injonction pour mettre fin à "d'autres actions illégales et injustes" de Elon Musk.

La star de l'intelligence artificielle OpenAI a déposé plainte à son tour contre le multimilliardaire Elon Musk, accusant son ancien cofondateur d'avoir mené une "campagne acharnée" pour nuire à l'organisation après qu'elle ait connu le succès sans lui. La start-up qui a lancé ChatGPT fin 2022 souhaite obtenir une injonction pour mettre fin à "d'autres actions illégales et injustes" de Elon Musk, ainsi qu'une indemnisation.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dans les documents juridiques déposés mercredi devant un tribunal californien, OpenAI affirme que Musk est devenu hostile à l'égard de l'entreprise après l'avoir abandonnée, des années avant sa percée dans l'intelligence artificielle (IA) générative. "Musk ne pouvait pas tolérer d'assister au succès d'une société qu'il avait abandonnée et déclarée condamnée", a assené OpenAI.

Cette plainte est le dernier épisode en date d'une querelle acerbe entre la championne technologique et l'homme le plus riche du monde, qui a poursuivi OpenAI en justice l'année dernière, en l'accusant d'avoir trahi sa mission fondatrice. Dans sa contre-attaque, l'entreprise estime que Musk "a décidé de détruire OpenAI et de construire un concurrent direct qui serait plus avancé technologiquement - non pas pour le bien de l'humanité, mais pour Elon Musk".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

OpenAI vaut aujourd'hui 300 milliards de dollars

Le patron de Tesla et SpaceX a fondé sa propre entreprise d'IA générative, xAI, en 2023, et a investi des dizaines de milliards de dollars pour concurrencer les autres grands acteurs du secteur. OpenAI a été fondée en décembre 2015 en tant que laboratoire de recherche à but non lucratif ayant pour mission de veiller à ce que l'intelligence artificielle générale (AGI) - désignant une IA aussi intelligente que des humains - "profite à l'ensemble de l'humanité".

Elon Musk faisait partie des premiers bailleurs de fonds, aux côtés du patron actuel Sam Altman. Mais sa participation a été de courte durée, selon OpenAI. L'entreprise assure que Musk a quitté l'organisation après que ses dirigeants d'OpenAI ont refusé "de se plier à ses exigences sur le contrôle de l'entreprise ou, alternativement, son absorption dans Tesla".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

OpenAI vaut aujourd'hui 300 milliards de dollars après son dernier tour de table de 40 milliards de dollars, la plus grosse levée de fonds jamais réalisée par une start-up non cotée. Mais OpenAI va devoir modifier ses statuts, pour se transformer en entreprise classique, tout en conservant l'organisation mère à but non lucratif.

OpenAI reproche à Elon Musk de lui nuire en présentant à tort ce changement de forme juridique comme une conversion totale, en multipliant les attaques dans la presse et sur son réseau social X où il compte plus de 200 millions d'abonnés et avec son "offre d'achat fictive pour les actifs d'OpenAI".