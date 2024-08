La Pologne achète 96 hélicoptères de combat américains pour 9 milliards d'euros

"Il s'agit de l'achat historique (...) de 96 hélicoptères d'attaque et de combat ultramodernes, les AH-64E Apache", a déclaré Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ajoutant que la valeur de la transaction s'élevait "à 10 milliards de dollars", soit 9,14 milliards d'euros.

C'est un nouveau contrat signé récemment par Varsovie avec les Etats-Unis et s'inscrivant dans le cadre d'une modernisation de l'armée polonaise accélérée par l'invasion russe de l'Ukraine. Etat voisin et soutien inconditionnel de ce pays, la Pologne consacrera cette année plus de 4% de son produit intérieur brut (PIB) à la défense, soit une somme d'environ 33 milliards de dollars, le double des 2% demandés par l'Otan.

Les premiers pilotes polonais ont déjà formés sur les hélicoptères américains.

Outre la fourniture d'hélicoptères, l'accord comprend un volet logistique, qui prévoit la fourniture d'équipements de maintenance, un soutien technique et de formation, de munitions et de pièces de rechange. L'accord "change le visage des opérations de l'armée polonaise et complète" les achats précédents, a déclaré Mme Kosiniak-Kamysz.

Fortement armé, AH-64E Apache est notamment destiné à combattre les chars ennemis. L'an dernier, le Congrès américain a donné son feu vert à cette vente qui fera de la Pologne le plus grand utilisateur de ces appareils dans le monde après les États-Unis.

Les premiers pilotes polonais ont déjà reçu une formation sur les hélicoptères américains. Avant l'arrivée des premiers appareils commandés en 2028, l'armée polonaise en prendra en location huit unités. La semaine dernière en vue de cet accord, la Pologne a signé la semaine dernière avec des sociétés américaines Boeing et General Electric des accords de compensation industrielle.

Ceux-ci concernent le transfert de compétences dans l'entretien de ces hélicoptères à des usines polonaises, des contrats d'une valeur totale d'environ 215 millions d'euros.