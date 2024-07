La Pologne renforce la présence militaire à ses frontières avec la Russie et le Bélarus

La Pologne prévoit de renforcer sa présence militaire et ses systèmes de défense à ses frontières avec l'enclave russe de Kaliningrad et le Bélarus, limite orientale de l'UE et de l'Otan, ont annoncé mercredi le ministère de la Défense et l'armée. "Tout le monde est conscient de la dangerosité de la situation, je pense ici à la guerre en Ukraine et à ce que fait la Fédération russe", a déclaré à la presse le vice-ministre polonais de la Défense, Cezary Tomczyk, tout en évoquant "des provocations incessantes" à la frontière polono-bélarusse.

Il s'agit "non seulement de la sécurité de la Pologne mais aussi de celle des pays baltes"

"Actuellement, il y a près de 6.000 militaires" mais "à terme, il y en aura jusqu'à 17.000, dont huit sur place et 9.000 en réserve", prêts à y être déployés en 48 heures, formant "une force de réaction frontalière rapide", a précisé le chef de l'état-major de l'armée polonaise, le général Wieslaw Kukula. Il s'agit, selon lui, de soutenir les gardes-frontières sur place, de parer à d'éventuelles "surprises" de la part de Moscou et de Minsk, ainsi que de protéger et soutenir la construction d'importantes infrastructures de défense prévues dans le cadre d'un vaste programme gouvernemental nommé "Bouclier oriental".

>> LIRE AUSSI - Inquiétudes de Bruxelles et Varsovie face aux rumeurs de visite d'Orban à Moscou

Dans le cadre de ce projet, Varsovie va investir plus de deux milliards d'euros dans la sécurité et la fortification de sa frontière avec la Russie et le Bélarus, avait récemment déclaré le Premier ministre Donald Tusk. Cezary Tomczyk a précisé que les objectifs du projet devaient être atteints à l'horizon de 2028, et non plus de 2032, comme prévu auparavant. Selon lui, la Pologne a engagé des entretiens avec la Banque européenne d'investissements en vue d'obtenir son soutien financier et compte sur des décisions semblables au niveau européen.

Il s'agit "non seulement de la sécurité de la Pologne mais aussi de celle des pays baltes", a souligné le général Kukula. Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, Varsovie et les pays Baltes ont apporté un soutien ferme à Kiev. Face à la menace russe, Varsovie a entrepris une modernisation rapide de son armée avec un budget de défense d'environ 4% du PIB, le plus élevé parmi les pays de l'Otan. Varsovie a également lancé, à coup de milliards de dollars, une série d'achats d'équipements militaires, principalement aux États-Unis et en Corée du Sud.