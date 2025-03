La Norvège augmente de 4,2 milliards d'euros son aide à l'Ukraine pour 2025

Le Premier ministre norvégien a annoncé ce jeudi augmenter l'aide de son pays à l'Ukraine à hauteur de 4,2 milliards d'euros en 2025, pour atteindre 7,2 milliards d'euros. Avec cette augmentation, la contribution totale jusqu'en 2030 inclus sera portée à 17,5 milliards d'euros, selon le gouvernement.

La Norvège va augmenter de 50 milliards de couronnes norvégiennes (4,2 milliards d'euros) son aide à l'Ukraine en 2025 pour atteindre 85 milliards de couronnes (7,2 milliards d'euros), a annoncé jeudi le Premier ministre Jonas Gahr Støre.

"Le soutien norvégien aidera l'Ukraine à s'opposer à la Russie et (renforcera) le plan de paix sur lequel les pays européens travaillent", a déclaré Jonas Gahr Støre dans un communiqué. "La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine bat son plein et la Russie s'arme lourdement", a-t-il ajouté.

"Une solide contribution norvégienne à la paix et à la stabilité en Ukraine et en Europe"

Cette décision intervient au moment où se tient un sommet exceptionnel des 27 dirigeants des pays de l'UE destiné à muscler la défense européenne. Le gouvernement norvégien souligne qu'"il s'associe à l'Europe pour renforcer son soutien à l'Ukraine".

"Nous sommes confrontés à la situation sécuritaire la plus grave pour la Norvège depuis la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'une solide contribution norvégienne à la paix et à la stabilité en Ukraine et en Europe", a encore dit M. Støre.

La décision d'augmenter fortement les dépenses de soutien à l'Ukraine a été prise en accord avec les partis représentés au parlement norvégien, souligne le gouvernement. Avec ce paquet supplémentaire, la contribution totale jusqu'en 2030 inclus sera portée à 205 milliards de couronnes norvégiennes (17,5 milliards d'euros), selon le gouvernement.

La Norvège, gros producteur d'hydrocarbures qui a largement tiré parti de l'envolée des cours attisée par l'invasion russe de l'Ukraine, est proportionnellement un important soutien de Kiev, selon le classement de l'Institut Kiel.