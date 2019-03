Le Royaume-Uni, la Malaisie et Oman suspendent tous les vols de Boeing 737 MAX

Le Royaume-Uni a annoncé mardi la suspension de tous les vols de Boeing 737 MAX dans son espace aérien, après des décisions similaires prises par plusieurs pays après un crash de ce type d'avion en Éthiopie. "Par mesure de précaution, nous avons donné les instructions d'arrêter tous les vols commerciaux de passagers de toute compagnie partant ou arrivant au Royaume-Uni ou survolant l'espace aérien", indique dans un communiqué l'Autorité britannique de l'aviation civile (CAA).

"Deux accidents mortels en moins de cinq mois". La Malaisie a pris également une mesure similaire. "L'Autorité de l'aviation civile suspend avec effet immédiat les opérations des appareils Boeing 737 MAX 8 volant vers ou depuis la Malaisie, ou faisant escale en Malaisie, jusqu'à nouvel ordre", selon un communiqué de son directeur général, Ahmad Nizar Zolfakar. Le communiqué cite les "deux accidents mortels impliquant des Boeing 737 MAX 8 en moins de cinq mois".

Aucun transporteur malaisien ne compte ce modèle actuellement dans sa flotte, précise l'Autorité de l'aviation civile, sans préciser quelles compagnies utilisant son espace aérien utilisent le 737 MAX 8. La compagnie Malaysia Airlines, en difficultés financières, a néanmoins commandé des 737 MAX et le gouvernement du pays a ordonné lundi un examen d'urgence des achats de cet appareil.

Oman et Norwegian Air Shuttle. Oman s'est également ajouté à la longue liste des pays interdisant les vols de Boeing 737 MAX. "L'Autorité de l'aviation civile suspend temporairement et jusqu'à nouvel ordre les opérations de l'avion Boeing 737 MAX de et à destination de tous les aéroports omanais", indique un tweet du régulateur aérien d'Oman. De même, la compagnie à bas coûts Norwegian Air Shuttle, qui exploite 18 Boeing 737 MAX, a annoncé mardi la suspension "jusqu'à nouvel ordre" de ses vols avec ce type d'appareil.