La Maison Blanche annonce la libération de l’Américain Marc Fogel, détenu en Russie

L’enseignant dans une école américaine de Moscou avait été condamné en juin 2022 à quatorze ans de prison pour trafic de cannabis. Il est arrivé sur le sol américain mardi, en soirée, et a été reçu par Donald Trump, qui a annoncé la libération d’un autre détenu mercredi.

L'Américain Marc Fogel, qui était détenu en Russie depuis 2021 et a été libéré mardi, est de retour aux Etats-Unis où il a été aussitôt reçu dans la soirée par le président Donald Trump à la Maison Blanche.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Promesse faite, promesse tenue", a déclaré la Maison Blanche dans sur le réseau social X en montrant une image de l'ancien prisonnier lors de sa descente d'avion. Revêtu d'un drapeau américain, l'enseignant de 63 ans, visiblement ému, a dit se sentir comme "l'homme le plus chanceux sur terre", en remerciant le président américain et son équipe, depuis la "salle diplomatique" de la Maison Blanche.

Auparavant, l'exécutif américain avait indiqué avoir "négocié un échange qui montre la bonne volonté des Russes et qui signale que nous allons dans la bonne direction pour mettre fin à la guerre terrible et violente en Ukraine", selon un communiqué, sans donner plus de détails sur les termes de cet échange.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une autre libération ?

Interrogé à ce sujet, le président Trump s'est borné à dire que celui-ci était "très équitable, très raisonnable". Il a indiqué que "quelqu'un d'autre sera libéré mercredi", se refusant à en dire davantage et disant d'attendre des annonces dans la journée.

Mais, a-t-il ajouté, c'est quelqu'un de "très spécial". C'est l'émissaire spécial de Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, qui a ramené avec lui Marc Fogel, a indiqué la Maison Blanche en rendant publique cette mission en Russie, la première connue d'un responsable américain à Moscou depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Marc Fogel, qui travaillait comme enseignant dans une école américaine à Moscou, avait été condamné en juin 2022 par un tribunal de Moscou à quatorze ans de prison pour avoir importé du cannabis à usage selon lui médical.