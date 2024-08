Incendie en Grèce : la France envoie 180 sapeurs-pompiers et des moyens matériels en renfort

La France va envoyer 180 sapeurs-pompiers de la sécurité civile, 55 camions et un hélicoptère en Grèce lundi, où un violent incendie qui a démarré dimanche se rapproche rapidement d'Athènes, a annoncé lundi Gérald Darmanin.

670 pompiers et 183 véhicules ont été déployés, et 32 avions survolent la zone

"Nous avons décidé d'envoyer un hélicoptère, 180 personnels de la sécurité civile -des sapeurs-pompiers-, et 55 camions qui partent dès aujourd'hui pour la Grèce", a annoncé le ministre démissionnaire de l'Intérieur lundi, précisant que l'opération "ne vient pas retrancher notre propre protection", et que "nous sommes tout à fait en moyen de répondre à des feux de forêts qui viendraient se déclencher pour le weekend du 15 août" en France.

Le déploiement des sapeurs-pompiers français s'effectue dans le cadre d'un mécanisme de protection civile de l'Union européenne créé en 2001. Les autorités grecques ont annoncé lundi l'évacuation de nouvelles localités de la banlieue nord-est d'Athènes, après celle de la ville de Marathon la veille, face à un violent incendie qui se propage rapidement vers la capitale. Un total de 670 pompiers et 183 véhicules ont été déployés, et 32 avions survolent la zone, selon le ministre grec de la protection civile, Vassilis Kikilias.

Les conditions météorologiques extrêmes s'annoncent difficiles pour toute la semaine. Et les fumées recouvrent désormais une partie d'Athènes. Des températures de 39°C et des vents dépassant les 50 km/h sont attendus lundi dans la région, selon les services météorologiques. La Grèce est particulièrement vulnérable aux incendies de forêt après un hiver particulièrement sec. Les mois de juin et de juillet ont été les plus chauds depuis le début de la collecte des statistiques en 1960.

L'incendie avait déjà entraîné l'évacuation dimanche soir de huit villages et de la ville historique de Marathon, à 40 km au nord-est d'Athènes, qui compte plus de 7.000 habitants. Ce feu ravive les souvenirs de la catastrophe de l'incendie de Mati, la zone côtière proche de Marathon où 104 personnes sont mortes en juillet 2018 dans une tragédie imputée aux retards et aux erreurs d'évacuation.