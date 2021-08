La France a suspendu dès juillet les expulsions de migrants vers l'Afghanistan

La France a annoncé jeudi avoir suspendu début juillet les expulsions des migrants afghans déboutés de leur demande d'asile vers leur pays d'origine en raison des combats entre talibans et forces pro-gouvernementales. "Au regard de la dégradation de la situation sécuritaire en Afghanistan, la France a suspendu les éloignements vers ce pays depuis le début du mois de juillet. Nous suivons l'évolution de la situation de près, en lien avec nos partenaires européens", a indiqué à l'AFP le ministère de l'Intérieur, au lendemain d'une annonce similaire de l'Allemagne et des Pays-Bas.

>> LIRE AUSSI - Quatre questions pour comprendre l'avancée rapide des talibans en Afghanistan

En 2020, l'Afghanistan était le premier pays d'origine des demandeurs d'asile en France, avec 8.886 demandes. Le 11 juillet, l'Afghanistan avait appelé les pays européens à cesser durant les trois prochains mois d'expulser des migrants afghans, en raison de l'intensification des combats dans le pays. La Suède et la Finlande avaient suspendu les renvois en Afghanistan à la suite de cet appel. Les Pays-Bas et l'Allemagne qui, aux côtés de l'Autriche, la Belgique, le Danemark et la Grèce avaient demandé à Bruxelles de pouvoir poursuivre les expulsions, ont finalement fait volte-face mercredi en annonçant les suspendre à leur tour.

Les Afghans constituent 10,6% des demandeurs d'asile en Europe

Les Afghans constituaient en 2020 10,6% des demandeurs d'asile dans l'UE (un peu plus de 44.000 sur quelque 416.600 demandes), le deuxième contingent derrière les Syriens (15,2%), selon l'agence statistique de l'UE Eurostat. Selon un responsable européen, depuis le début de l'année 2021, 1.200 personnes ont été renvoyées de l'UE en Afghanistan, dont 1.000 qualifiées de "volontaires" au départ, les 200 autres ayant été "forcées" à partir.

Les talibans ont lancé début mai une offensive tous azimuts contre les forces afghanes, à la faveur des opérations de retrait définitif des forces internationales d'Afghanistan, prévu pour s'achever fin août. Ils ont pris jeudi de la ville stratégique de Ghazni, à 150 km au sud-ouest de Kaboul, et se rapprochent dangereusement de la capitale de l'Afghanistan après s'être emparés en quelques jours de l'essentiel de la moitié nord du pays.