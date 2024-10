Joe Biden attendu en Allemagne vendredi, selon une source gouvernementale

Le président américain Joe Biden, est désormais attendu à Berlin vendredi. Cette modification de programme est dû à l'ouragan Milton, qui a eu des conséquences dévastatrices aux États-Unis, notamment en Floride.

Détails de la visite

La visite de Joe Biden à Berlin durera une journée et inclura des rencontres avec des figures politiques majeures telles que le chancelier allemand Olaf Scholz et le président Frank-Walter Steinmeier. Ce déplacement s’inscrit dans une série de voyages internationaux que Joe Biden effectue avant la fin de sa présidence, marquée par l'annonce de son retrait de la course à la présidentielle américaine en juillet.

Initialement, le chef d'Etat américain devait participer à une visite d'État à Berlin, suivie de discussions avec Olaf Scholz, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer. Ces rencontres sont cruciales dans le contexte actuel de tensions internationales, notamment en raison de l'agression de la Russie en Ukraine.

Sommet des alliés de l'Ukraine

Un autre point fort de cette visite devait être la participation de Joe Biden à un sommet international à Ramstein, où il devait rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce dernier avait prévu de se rendre à Berlin pour mobiliser un soutien militaire accru, soulignant l'urgence de la situation face aux menaces russes. Ce dernier devait participer à cette réunion, mais il a préféré effectuer une tournée éclair de deux jours dans les capitales européennes, dont Berlin, pour demander une aide militaire soutenue face à l'agression de la Russie.

La visite de Joe Biden revêt une importance particulière à l'approche de l'élection présidentielle du 5 novembre. Les alliés sont préoccupés par la possibilité d'une victoire du républicain Donald Trump, ce qui pourrait bouleverser les relations internationales établies.

Le report de la visite a été décidé en raison des prévisions concernant l'ouragan Milton, qui a causé des pertes humaines et des dommages matériels considérables en Floride. Ce désastre a mis Biden dans une position délicate, alors que son administration fait face à des critiques sur la gestion de la crise.