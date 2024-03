«J'espère qu'elle se portera bien» : les Britanniques sous le choc après l'annonce du cancer de Kate Middleton

Une onde de choc pour la Grande-Bretagne. Dans une vidéo publiée vendredi soir, la princesse de Galles, Kate Middleton, a annoncé face caméra être atteinte d'un cancer. Si l'état de santé de l'épouse de William questionnait depuis des semaines, le verdict a laissé un vif émoi chez les Britanniques.

Au lendemain de cette annonce, dans les rues de Londres, tout le monde ne parle que de ça, a pu constater Europe 1. Les déclarations de Kate sont reprises en une des grands quotidiens. "Brave Kate" ("courageuse Kate", en français) titre The Sun. Il faut dire que la princesse de Galles est très aimée au Royaume-Uni. "J'ai vraiment été choquée d'apprendre sa maladie. Elle a une famille magnifique, alors je prie et j'espère qu'elle se portera bien et qu'on la laissera tranquille", souhaite Joan, une britannique très attachée à la famille royale. "Que vous soyez un membre de la famille royale ou une personne ordinaire, faire face au cancer, c'est traumatisant."

"Il semble qu'elle a été contrainte de parler publiquement", déplorent les Britanniques

Kate Middleton a donc annoncé avoir débuté une chimiothérapie et si elle assure aller bien, elle apparaît tout de même fatiguée dans sa courte prise de parole, sa toute première apparition publique depuis Noël dernier. Une vidéo qui a profondément touché Katherine. "Je me sens triste pour elle. C'est toujours bouleversant d'apprendre que quelqu'un a un cancer. Surtout qu'il semble qu'elle a été contrainte d'en parler publiquement après toutes les rumeurs autour de sa disparition."

D'autant que, situation inédite, ce sont désormais deux membres de la famille royale qui sont atteints d'un cancer, après l'annonce au début du mois de février de la maladie du roi Charles III. Un coup dur de plus pour la famille, déplore Alfie. "Je pense que c'est un très mauvais timing et c'est horrible que tout se passe d'un seul coup. Je me sens aussi mal pour Kate parce qu'il y a énormément de théories du complot à son sujet. Je ne souhaite à personne de subir cela." Le jeune homme est très remonté et critique de la pression médiatique que subit la princesse de Galles depuis des semaines. Il faut dire que son absence de la vie publique a alimenté les rumeurs les plus folles.