Cancer de Kate Middleton : une annonce qui répond à une «dictature de la transparence», juge Stéphane Bern

Après des semaines de rumeurs et spéculations, le Royaume-Uni est ce samedi sous le choc de l'annonce du cancer de la princesse Kate, avec déjà de nombreuses personnes saluant le courage de la très populaire épouse de l'héritier du trône. Dans une vidéo filmée mercredi à Windsor, à l'ouest de Londres, et diffusée vendredi, la princesse de Galles a déclaré suivre une "chimiothérapie préventive".

"En janvier, j'ai subi une importante opération abdominale à Londres. À l'époque, on a estimé que je ne souffrais pas d'un cancer. Toutefois, des tests après l'opération ont révélé la présence d'un cancer", a-t-elle expliqué. Un nouveau coup dur pour la famille royale, puisque Charles III, lui aussi, est atteint d'un cancer.

"Une crise de représentation au sein de la famille royale"

"J'ai le sentiment que depuis la mort de la reine Elisabeth, les membres de la famille royale souffrent terriblement. Le roi Charles a un cancer. La reine Camilla se dit parfois fatiguée et donc renonce à certaines obligations parce qu'elle doit reprendre le travail du roi Charles. En revanche, William, qui voulait rester près de son épouse, a été contraint de faire un certain nombre de cérémonies officielles. On a le sentiment qu'on manque de forces vives dans cette famille royale", analyse Stéphane Bern, animateur d'Historiquement vôtre sur Europe 1 et spécialiste de la famille royale.

BREAKING: Kate Middleton reveals cancer diagnosis in emotional video to nationhttps://t.co/8fHCZAqind

Credit: BBC Studios pic.twitter.com/3vlpFHqnd7 — The Mirror (@DailyMirror) March 22, 2024

"Il y a vraiment une crise de représentation au sein de la famille royale", complète-t-il. Source de nombreuses spéculations depuis son opération en janvier, l'absence de Kate Middleton a été très commentée, jusqu'à la publication d'une photo de famille à l'occasion de la fête des mères au Royaume-Uni qui a enflammé la toile. Jugée retouchée, cette photographie de la princesse et de ses enfants a relancé les inquiétudes des Britanniques sur son état de santé, jusqu'à l'annonce officielle de son cancer.

"Elle a dû s'excuser (pour la photographie retouchée, ndlr). Ensuite, elle a dû apparaître en voiture, puis ensuite une vidéo où elle apparaît à la boutique de la ferme de Windsor. Mais ça n'a pas suffi. On réclamait toujours plus de transparence. On parle toujours de cette dictature de la transparence. Et nous y voilà. Elle a été obligée de publier une vidéo pour dire exactement ce qu'elle avait", regrette Stéphane Bern. Cette annonce aura au moins servi à une chose, conclut-il : rendre le cancer, qui touche de nombreux Britanniques, "plus familier aux gens".