Cancer de Kate Middleton : le roi Charles III se dit «fier du courage» de la princesse de Galles

Le roi Charles III est "fier du courage" dont a fait preuve la princesse Kate, l'épouse de son fils aîné William, en révélant souffrir d'un cancer, a indiqué vendredi le palais de Buckingham. "Sa Majesté est très fière de Catherine pour le courage dont elle a fait preuve en parlant comme elle l'a fait", a indiqué un porte-parole du palais, précisant que le souverain était "resté en contact étroit avec sa belle-fille bien-aimée tout au long de ces dernières semaines".

Le 5 février, le palais de Buckingham a annoncé que le souverain, âgé de 75 ans et qui a accédé au trône en septembre 2022, avait été lui-même diagnostiqué d'un cancer. Kate, dont l'absence suscitait ces dernières semaines les rumeurs les plus folles, s'est exprimée, l'air éprouvé et fatigué, dans une vidéo filmée mercredi et diffusée vendredi. "En janvier, j'ai subi une importante opération abdominale à Londres. A l'époque, on a estimé que je ne souffrais pas d'un cancer", a expliqué la princesse de 42 ans.

Un torrent de spéculations

L'état de santé de la princesse préoccupait depuis plus de deux mois. Le 17 janvier, le palais de Kensington avait annoncé que Kate avait subi la veille une lourde opération de l'abdomen dans une clinique londonienne. Le palais avait alors prévenu qu'elle ne reprendrait pas ses fonctions publiques avant Pâques. Il n'avait pas donné d'autre détail, mais avait fait passer l'information aux correspondants royaux britanniques qu'il ne s'agissait pas d'un cancer.

La longue convalescence de la princesse, habituellement l'une des femmes les plus photographiées de la planète, et l'absence d'informations ont alimenté depuis des semaines rumeurs et folles spéculations, que le palais n'est pas parvenu à arrêter.