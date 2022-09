«Je veux exprimer mon amour pour Harry et Meghan», déclare Charles III à la télévision

Le roi Charles III a exprimé vendredi, lors de sa première allocution télévisée comme souverain après la mort de la reine Elizabeth II, son "amour" pour son fils Harry et son épouse Meghan, dont la rupture avec la monarchie pour s'installer en Californie a ébranlé la famille royale.

"Je veux aussi exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors qu'ils continuent de construire leur vie à l'étranger", a déclaré le souverain, dont les relations sont, selon la presse britannique, très dégradées avec son fils cadet.

Dans ce même discours donné à 19h00 à la télévision, le roi Charles III a également évoqué son autre fils, le prince William, mais aussi son défunt père, le prince Philip décédé en avril 2021 à l'âge de 99 ans. Le prince Charles a notamment déclaré que sa vie allait "changer" avec son ascension sur le trône.

"Ma maman chérie"

Le roi Charles a ensuite tenu à remercier le peuple britannique mais aussi citoyen du monde pour leurs messages de soutien : "Au nom de toute ma famille, je vous adresse mes remerciements les plus sincères pour vos condoléances et votre soutien. Ils représentent plus que ce que je ne peux l'exprimer."

Charles a terminé son discours en adressant un tendre message à la reine Elizabeth II : "Et à ma maman chérie, toi qui entames ton dernier voyage pour rejoindre mon cher défunt papa, je dirais simplement cela : merci. Merci pour ton amour et ta dévotion pour notre famille, et les familles des nations que tu as servi avec diligence toutes ces années."