«Je ne l'entendais pas» : après leur libération des mains du Hamas, des enfants ne parlent plus qu'en chuchotant

Les otages détenus par Hamas à Gaza parviendront-ils à se remettre psychologiquement ? Six jours après le début de la trêve entre Israël et le Hamas, 60 otages israéliens, des femmes et des enfants, ont été libérés et ont pu rejoindre leurs proches. Depuis, les témoignages se multiplient sur un phénomène qui touche les enfants : certains d'entre eux se terrent dans le silence ou chuchotent en permanence.

"Elle chuchotait, je ne l'entendais pas"

Visage émacié et livide, les images de la libération d'Emily, par exemple, sont frappantes. La fillette israélo-irlandaise de neuf ans, relâchée samedi dernier, court et saute dans les bras de sa famille, mais reste étrangement silencieuse. Thomas, son papa, au micro de CNN, décrit cette scène qu'il a vécue, selon ses mots, comme un coup-de-poing. "La chose la plus choquante, la plus troublante, c'est qu'elle chuchotait, je ne l'entendais pas. J'ai dû coller mon oreille sur ses lèvres, juste à cette distance et dire 'qu'est-ce que tu as dit ?'. Elle m'a dit : 'je pensais que tu avais été kidnappé'", raconte-t-il.

"Les terroristes du Hamas ont dit aux enfants kidnappés de parler très doucement"

Depuis, la petite blonde a retrouvé le cocon familial mais elle se terre toujours dans le silence ou continue de chuchoter. Un phénomène constaté aussi par Meri, proche d'enfants libérés du kibboutz de Beeri. "Les terroristes du Hamas ont dit aux enfants kidnappés de s'asseoir en silence et de parler très doucement pour que leur position ne soit pas repérée. Ainsi, lorsque les filles sont revenues à la maison, elles chuchotaient et leur mère a constaté qu'effectivement quelque chose n'allait pas", témoigne-t-elle.

Comme conditionné pour ne pas faire de bruit, cette cinquantaine de jours en captivité laisse déjà des traces. D'autres témoignages font état de crises de larmes et de nuits blanches.