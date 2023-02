«Je n'ai pas eu de réponse» : après le séisme, l'angoisse de la diaspora turque en France

Des immeubles effondrés, des secours mobilisés et des milliers de morts et de blessés sortis des décombres. Plus de 24 heures après le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé le sud de la Turquie, qui a également provoqué d'importants dégâts et des milliers de morts dans le nord de la Syrie, les secours restent activement mobilisés pour sauver le plus de vie possible. Mais à des milliers de kilomètres de la catastrophe, l'inquiétude règne au sein de la diaspora truque française.

"Ça m'attriste"

Assis sur une chaise d'un restaurant parisien, les yeux rivés sur une télé accrochée au mur, Hassan attend des nouvelles de sa famille, téléphone à la main. "J'ai essayé d'appeler plusieurs fois mais je n'ai pas eu de réponse de leur part", explique-t-il au micro d'Europe 1. "Tout ce que je sais pour l'instant, c'est qu'on a pas mal de maisons qui ont été détruites" dans la zone. "Il y a beaucoup de dégâts", poursuit le jeune homme.

Dans la salle, la chaîne d'information turque NTV tourne en boucle à l'initiative du patron. "J'ai mis spontanément cette chaîne histoire de suivre l'évolution de la situation mais je change parfois, car ça m'attriste", souligne ce dernier. Juste à côté de lui, Talip vient de raccrocher avec sa famille vivant à Gaziantep, ville proche de l'épicentre du séisme.

Des dons en quantité

"Ils ont peur, c'est un peu la panique" sur place, assure l'homme, précisant que ses proches avaient été placés en sécurité, dans un gymnase. Et si la France envoie déjà 139 secouristes sur place, la communauté truque souhaite aussi se mobiliser en "envoyant des chemises, des blousons, car il y a beaucoup de neige", précise Hassan.

"Bien sûr, on enverra aussi un peu d'argent", ajoute le patron du restaurant. Ces dons devraient être envoyés dans les prochains jours, pour aider au plus vite les populations locales à faire face à la catastrophe.