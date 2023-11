«Je dois cacher que je suis juive» : aux États-Unis, les actes antisémites explosent dans les universités

Les cris de "mort aux juifs" sont désormais monnaie courante sur les campus américains. Les actes antisémites s'y multiplient. Cela va du tag de croix gammée aux agressions physiques et aux menaces de mort. Sur un forum, un étudiant de Cornell a ainsi déclaré qu'il allait ramener un fusil d'assaut et tirer sur tous "les cochons juifs".

Une mise en garde pour les universités

À New York, les étudiants juifs de l'université de Cooper ont dû se barricader dans la bibliothèque pendant que des manifestants pro-palestiniens tentaient d'en enfoncer les portes et les fenêtres. Les étudiants juifs ont peur et les déclarations bien tièdes des responsables universitaires sont loin de les rassurer.

"Le plus inquiétant, ce sont les responsables étudiants juifs qui reçoivent des mails de l'administration qui disent que l'on doit éviter certains endroits sur le campus, qu'on ne doit pas se montrer pour être en sécurité sur le campus. Je dois cacher que je suis juive", explique Danielle Hopkins, étudiante à Berkeley.

Certains étudiants juifs préfèrent même désormais suivre les cours à distance pour ne pas s'exposer au danger. Une situation intenable. La Maison-Blanche a d'ailleurs prévenu les universités qu'elles pourraient perdre leurs subventions fédérales si elles ne faisaient pas plus pour combattre l'antisémitisme.