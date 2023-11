Israël-Hamas : «Ce mouvement islamiste veut l'extermination des Juifs, ce sont des nazis», juge Christian Estrosi

Lors de La Grande interview Europe 1-CNews, Christian Estrosi, maire de Nice, s'est livré sur le conflit en cours au Proche-Orient. Il a notamment comparé le Hamas aux "nazis" : "ce sont des terroristes qui veulent l'extermination du peuple israélien mais plus encore des Juifs". "Les Palestiniens demandent à être débarrassés du Hamas qui les empêche de pouvoir vivre en paix avec les Israéliens", poursuit-il.

Interdiction de manifester à Nice

Sur le fronton de la mairie de Nice, le drapeau israélien flotte depuis le 7 octobre dernier. Les manifestations pro-palestiniennes sont interdites chaque semaine à Nice et la maire s'en félicite : "Je remercie le préfet de prendre systématiquement des arrêtés d'interdiction des manifestations soi-disant au nom de la cause palestinienne".

Les arrêtés sont pris et toutes les semaines, le tribunal administratif rejette l'arrêté d'interdiction du préfet. Je suis un peu surpris que dans notre pays, alors que l'État se prononce avec tous les dangers que ça peut représenter (...), que des juridictions se prononcent dans ce sens".

Le maire de Nice estime également que certains tentent de "banaliser les actes du Hamas en parlant de Palestine, ce n'est pas le sujet". "L'État d'Israël a été créé en 1948 en sortant de la Shoah. C'était une décision de la planète entière. Et aujourd'hui, remettre en cause cela est inadmissible et de toute façon, il ne pourra pas y avoir de paix et de discussions sur un État palestinien tant qu'on n'aura pas réglé le problème du terrorisme dans son ensemble", estime le maire.