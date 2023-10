Israël : pour Olivier Rafowicz, «il va falloir que le Hamas paye très cher ce qu'il a fait à des innocents»

Samedi matin, le Hamas a lancé des attaques contre Israël, qui ont déjà fait au moins 200 morts et plus d'un millier de blessés sur le sol israélien. Du côté de la bande de Gaza, 232 personnes sont décédées et plus de 1.600 ont été blessées dans des frappes de représailles d'Israël. 24 heures après le début de cette guerre, où en est la situation en Israël ? Invité d'Europe 1 matin week-end, le colonel de réserve Olivier Rafowicz, ancien porte-parole de l'armée de défense d'Israël et expert israélien défense et sécurité, est revenu sur ces affrontements. Décrivant "une véritable boucherie", Olivier Rafowicz considère qu'Israël a été confronté à "une attaque de masse avec la volonté de tuer le plus possible".

"Une situation extrêmement tendue et sans précédent pour l'État d'Israël"

"Des centaines de terroristes du Hamas, le mouvement islamiste de la bande de Gaza, soutenu par l'Iran, ont pénétré en territoire israélien depuis maintenant plus de 24 heures. Ils ont commis des massacres. C'est une véritable boucherie dans les villages et les kibboutz autour de la bande de Gaza. Ils sont entrés dans les maisons, ont tiré à la mitraillette sur des femmes, des enfants, des personnes âgées...", décrit-il. "À l'heure où nous parlons, il y a encore des cellules terroristes en territoire israélien. C'est une situation extrêmement tendue et sans précédent pour l'État d'Israël."

D'autant que ces attaques n'ont pas pu être anticipées par les services de renseignements israéliens. "Malheureusement, c'est une attaque surprise", reconnaît Olivier Rafowicz. "Je ne sais pas si ces attaques étaient coordonnées mais en tout cas, elles ont réussi dans leur effet le plus ignoble. Je voudrais comparer ce qu'il s'est passé chez nous avec les attentats du 13 novembre 2015 en France ou ceux du 11 septembre 2001 aux États-Unis. On a affaire ici une attaque de masse avec la volonté de tuer le plus possible de gens, de civils, de femmes, d'enfants sans aucun discernement. Nous sommes encore sous le choc de ce qui se passe."

"Il va falloir que le Hamas paye très cher ce qu'il a fait à des gens innocents", assure Olivier Rafowicz. "Pour l'instant, Israël est dans une situation de guerre légitime de réaction à l'attaque de ce groupe terroriste islamiste qui prône la destruction physique et totale de l'État d'Israël. Israël n'est pas en guerre avec les Palestiniens, nous sommes en guerre contre les groupes terroristes qui veulent détruire Israël", conclut-il au micro d'Europe 1.