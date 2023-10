Attaque du Hamas en Israël : «Dans la bande Gaza, on n'était pas suffisamment préparés», estime l'ambassadeur Israélien

L'État d'Israël déplore la mort d'au moins 70 personnes ce samedi après l'attaque du Hamas qui s'est déroulé dans la matinée. L'organisation terroriste palestinienne a lancé quelque 5.000 roquettes vers le pays frontalier et annonce de son côté la mort de 198 personnes, suite aux représailles de l'armée israélienne. Au micro d'Europe 1, Raphaël Morav, l'ambassadeur d'Israël en France, a qualifié cet acte de "lâche et méprisable", en soulignant la cible de l'attaque, qui était civile et non militaire.

>> LIRE AUSSI - Bande de Gaza : une succession de guerres avec Israël depuis 15 ans

"Contenir cette attaque et gagner cette guerre"

Si ce soir, le degré de sécurité est "toujours fort" dans le pays, l'armée israélienne était "à peine préparée" à cette attaque, selon Raphaël Morav, qui reconnait une défaillance de son dispositif de sécurité antiterroriste. En effet, pour ce dernier, "leur but, c'est de tuer et massacrer un maximum possible de citoyens israéliens." Raphaël Morav reconnait donc une défaillance de la part des services de renseignements, alors qu'Israël est réputée pour son exemplarité en matière de sécurité.

"Pour le moment, le but est de contenir cette attaque et de gagner cette guerre", tout en œuvrant à "comprendre comment cette surprise a eu lieu", poursuit l'ambassadeur d'Israël en France, qui confirme en outre l'ouverture d'une enquête en ce sens.