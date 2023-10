Israël : Joe Biden renouvelle son soutien inconditionnel à son allié et promet des mesures inédites

L'aide humanitaire attendue par les Palestiniens de la bande de Gaza va pouvoir commencer à transiter par le passage de Rafah, à partir de l'Égypte voisine de l'enclave en état de siège depuis l'attaque du Hamas contre Israël, a annoncé le président américain Joe Biden, en déplacement à Tel-Aviv mercredi. Jusqu'à 20 camions chargés de médicaments, d'eau et de nourriture devraient arriver à partir de vendredi. Avant son départ de Tel-Aviv, le chef de la Maison-Blanche a réaffirmé son soutien inconditionnel à Israël. Un soutien, militaire, financier et logistique.

"Nous allons nous assurer que vous disposez de ce dont vous avez besoin pour défendre votre peuple"

La visite de Joe Biden n’aura duré que cinq heures mais elle fait couler beaucoup d’encre. Le président américain a multiplié les marques de soutien à Israël. Il a participé à la réunion du Cabinet de guerre, rencontré des secouristes israéliens et réconforté les familles des otages mais surtout il a promis d’apporter une aide exceptionnelle. "Nous allons nous assurer que vous disposez de ce dont vous avez besoin pour défendre votre peuple, pour protéger votre nation. Pendant des décennies, nous avons assuré à Israël un avantage militaire qualitatif et, dans le courant de cette semaine, je demanderai au Congrès des États-Unis de mettre en place un programme de soutien sans précédent pour la défense d'Israël", a-t-il déclaré.

2.000 soldats américains placés en état d'alerte

L'administration Biden espère obtenir plus de 100 milliards de dollars dans le cadre d'un programme supplémentaire de sécurité nationale qui comprendrait une aide accrue à Israël, et l’envoi de troupes. 2.000 soldats américains sont placés en état d’alerte et peuvent se déployer dans la région en moins 24 heures. Des batteries antimissiles supplémentaires seront livrées à Israël ainsi que du matériel militaire et des blindés.