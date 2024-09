Israël-Hezbollah : Air France prolonge la suspension de ses vols de et vers Beyrouth jusqu'au 1er octobre inclus

La compagnie aérienne Air France a annoncé mardi qu'elle prolongeait la suspension de ses vols de et vers Beyrouth pour encore une semaine, "jusqu'au 1er octobre inclus", "en raison de la situation sécuritaire à destination". En revanche, la compagnie "opère normalement" les vols de et vers Tel-Aviv qui ont repris samedi, a indiqué un porte-parole de la compagnie à l'AFP.

"La sécurité de ses clients et de ses équipages est son impératif absolu"

La reprise des vols vers Beyrouth, suspendus le 18 septembre, "restera soumise à une évaluation quotidienne de la situation sur place", selon la même source. En revanche, la compagnie "opère normalement" les vols de et vers Tel-Aviv qui ont repris samedi, a indiqué un porte-parole de la compagnie à l'AFP. Sa filiale low-cost Transavia qui effectue également des vols vers ces deux villes, était "en réunion" en fin de matinée et devait annoncer sa décision sur le maintien ou suspension des vols dans la foulée.

La suspension des vols avait démarré la semaine dernière après l'explosion simultanée à travers le Liban de bipeurs utilisés par des membres du mouvement islamiste libanais Hezbollah, faisant au moins neuf morts et quelques 2.800 blessés, dans une opération que le groupe pro-iranien a attribué à Israël. L'armée israélienne a ces derniers jours mené d'intenses bombardements dans différentes zones du Liban.

Air France rappelle que "la sécurité de ses clients et de ses équipages est son impératif absolu" et "suit en permanence l'évolution de la situation géopolitique des territoires desservis et survolés par ses appareils afin d’assurer le plus haut niveau de sureté et de sécurité des vols".