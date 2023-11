Israël-Hamas : report des opérations concernant la libération des otages

L'accord de trêve entre Israël et le Hamas prévoyant la libération de 50 otages en échange de 150 prisonniers palestiniens n'entrera pas en vigueur avant vendredi, ont rapporté, dans la soirée de jeudi, des responsables israéliens. Pour l’instant, il est difficile de savoir exactement ce qui se joue en coulisse.

Le report des opérations

Ce qui est certain, c'est que l'annonce de ce report intervient quelques heures après une conférence de presse du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il y avait annoncé une libération par étapes sur quatre jours à partir d'aujourd'hui. La principale association de familles d'otages s'était déclarée "heureuse" de l'annonce d'un accord pour une "libération partielle" de 50 otages, des enfants et des femmes, mais elle avait dit ne pas savoir pour l'instant "qui sera libéré et quand".

Mais mercredi soir, à la surprise générale, le chef du Conseil de sécurité israélien, Tzachi Hanegbi, a annoncé le report des opérations. On peut y voir le signe d'une soudaine tension dans les négociations qui ont été houleuses ces dernières semaines entre Israël et le Hamas. Les discussions se sont peut-être tendues ces dernières heures après les propos de Benjamin Netanyahou concernant une reprise coûte que coûte du conflit après la trêve. Une trêve qui, elle aussi, est reportée à vendredi.