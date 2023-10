Benjamin Netanyahu : «l'un des pires ennemis pour la survie de l'État d'Israël», estime Jacques Attali

Deux semaines après le début des attaques du Hamas sur le sol israélien, on dénombre 1.400 morts israéliens, selon les autorités israéliennes, et 4.137 morts palestiniens, selon le Hamas. Plus de 200 otages sont encore entre les mains du mouvement islamiste palestinien, dans la bande de Gaza. Cette situation a mis en lumière les faiblesses de l'actuel gouvernement de Benjamin Netanyahu, arrivé au pouvoir fin décembre 2022.

Pour Jacques Attali, écrivain français et invité au micro d'Europe 1 de Pierre de Vilno, le Premier ministre israélien est "l'un des pires ennemis pour la survie de l'État d'Israël", que sa place "est en prison" et qu'il ne peut plus exercer ses fonctions. "Les deux honorables généraux du conseil de guerre n'attachent plus aucune importance à son point de vue, même s'il parade encore et fait semblant", conclut-il au micro de Pierre de Vilno.