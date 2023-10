Israël-Hamas : nouvelle manifestation à Tunis devant l'ambassade de France

Plus de 1.000 manifestants se sont de nouveau rassemblés samedi devant l'ambassade de France à Tunis, réclamant le départ de l'ambassadeur et exprimant leur soutien aux Palestiniens dans leur guerre avec Israël. "Le renvoi de l'ambassadeur est un devoir", "pas d'ambassade française sur le sol tunisien", "les Français et les Américains, alliés des sionistes", ont notamment scandé les manifestants réunis à l'appel de la centrale syndicale UGTT, a constaté une journaliste de l'AFP.

De nombreux Tunisiens reprochent à Paris de soutenir, selon eux, Israël dans sa guerre avec le mouvement islamiste palestinien Hamas à Gaza. Les manifestants, dont des personnalités politiques et représentants de la société civile, ont défilé dans le centre de Tunis avant de converger vers l'ambassade, entourée d'un important dispositif policier. Ils ont aussi réclamé de criminaliser toute normalisation des relations avec Israël.

Kaïs Saied déplore une "situation humanitaire inacceptable" à Gaza

Le président du Parlement, Ibrahim Bouderbala, a dit vendredi à la presse qu'une séance plénière examinera "très prochainement" un projet de loi "interdisant et pénalisant" toute normalisation avec Israël. La Tunisie, qui a abrité de 1982 à 1994 l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) de Yasser Arafat, soutient fermement la cause palestinienne.

Lors d'un entretien vendredi au Palais présidentiel avec le ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, le président Kais Saied a déploré une "situation humanitaire inacceptable" dans la bande de Gaza, qui "fait honte à l'humanité", selon la présidence. Israël pilonne ce territoire palestinien depuis le 7 octobre, en riposte à une attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien. La guerre a déjà fait des milliers de morts.