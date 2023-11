Israël-Hamas : comment va se dérouler la libération des premiers otages ?

Ils ont été enlevés il y a 49 jours : les premiers otages israéliens, 13 femmes et enfants, doivent être libérés ce vendredi à 15 heures. La trêve négociée entre Israël et le Hamas a débuté officiellement ce vendredi matin à 6 heures. Cette pause humanitaire, comme elle est décrite en Israël, a bien débuté à 6 heures. Quatre jours de trêve où tous les combats devraient normalement cesser. Elle pourrait durer plus longtemps, en fonction notamment du déroulement de la libération des otages. Un premier groupe de 13 personnes sur 240 doit d'ailleurs être libéré ce vendredi après-midi, aux alentours de 16 heures (15 h, heure de Paris).

Comment va se dérouler l'opération ?

Une opération dont on connaît le déroulement théorique : 13 personnes, dont des enfants et des femmes, doivent être remises par le Hamas à la Croix-Rouge, puis transférées jusqu'en Égypte via le terminal de Rafah. Une fois sur le territoire égyptien, une équipe médicale militaire israélienne va les prendre en charge et les ramener dans le sud d'Israël, dans une base militaire où elles recevront les premiers soins et où elles pourront enfin appeler leurs familles.

Des familles qui pourront rencontrer leurs proches plus tard, une fois seulement leur transfert vers différents hôpitaux du pays. Si l'on ignore exactement l'état de santé de ces 13 personnes, il est fort probable que la plupart d'entre elles soient très affaiblies physiquement et psychologiquement après 48 jours de captivité.