Israël-Hamas : «C'est trop difficile de continuer à vivre», les familles d'otages reçues par Benyamin Netanyahu

Esther Buchstab, photo de son fils et de sa belle fille disparus à la main, ne quitte presque plus cette esplanade, rebaptisée place des otages, qui fait face au ministère de la Défense. Après un rassemblement ce week-end devant les bureaux du Premier ministre israélien, les familles d'otages, retenus dans la bande de Gaza entre les mains du Hamas, ont réussi à obtenir un rendez-vous avec Benyamin Netanyahu.

"Je n'ai aucune attente"

Une rencontre cruciale pour Esther Buchstab. "C'est pour que le gouvernement entende notre désespoir, pour qu’il comprenne que nous devons parvenir à un accord ! Qu’on ne peut plus retarder ça, le temps presse", implore-t-elle au micro d'Europe 1. Ce lundi soir, elle attend des réponses claires de Benyamin Netanyahu alors que des négociations se poursuivent sous l’égide du Qatar notamment.

"Nous savons que la situation est très complexe, mais en tant que familles, nous devons obtenir des informations, parce que c'est trop difficile de continuer à vivre", ajoute Esther Buchstab. Dani Miran, père d’un otage, lui, a décidé de ne pas participer à la rencontre. "Je n’ai aucune attente. Je sais qu’on ne me dira rien sur mon fils. C'est seulement maintenant qu’ils se rendent comptent qu’il faut nous rencontrer et nous parler ?", dénonce-t-il. Une déception, que la plupart des proches peinent à cacher après 45 jours de guerre et de captivité pour les otages du Hamas à Gaza.