Israël-Hamas : d'où proviennent les images d'otages présents dans les couloirs de l'hôpital al-Shifa ?

Des images capitales à l'heure d'un potentiel accord pour une libération majeur d'otages par le Hamas. Plusieurs vidéos, diffusées par l'armée israélienne, semblent montrer des otages dans les couloirs de l'hôpital al-Shifa, actuellement au cœur de la riposte israélienne car suspecté d'être le quartier général présumé des terroristes du Hamas.

"Nous sommes le 7 octobre à 10h55. Les preuves que je vais partager ont été envoyées par Israël aux canaux diplomatiques des pays de ces civils. Ici, vous pouvez voir le Hamas prendre un otage dans les environs. Il n'a même pas l'air d'avoir besoin d'un traitement, mais ils l'emmènent à l'hôpital. Je vais maintenant partager cette vidéo qui montre le même otage entrant dans l'hôpital avec les tireurs, les terroristes à l'intérieur de l'hôpital", décrit un soldat sur une vidéo diffusée par l'armée israélienne.

Des vidéos de surveillance récupérées

À l'heure où les négociations sur la libération des otages sont en passe d'aboutir, selon le Qatar, qui joue les médiateurs, ces vidéos apportent des informations précieuses à l'État hébreu. Elles sont datées du jour de leur enlèvement, le 7 octobre dernier. Ce sont des vidéos issues des bandes de vidéosurveillance de l'hôpital al-Shifa, dans la ville de Gaza. On y voit des pick-up Toyota blancs identifiés comme ayant été utilisés par les terroristes du Hamas lors des infiltrations en territoire israélien.

On y distingue aussi deux autres jeeps militaires appartenant à l'armée israélienne, sans doute volées pendant le raid. Mais ce qui est saisissant dans ces images, c'est que le personnel médical semble être totalement indifférent face aux va-et-vient de ces hommes armés au sein de l'hôpital qui ne cachent ni leurs armes ni les otages qu'ils ramènent. Identifiés par la suite comme un Népalais et un Thaïlandais, l'un d'entre eux est allongé sur une civière et semble blessé. La preuve, s'il en fallait une encore, selon Tsahal, que le Hamas utilise les hôpitaux de Gaza pour s'y abriter.

L'armée israélienne a aussi diffusé une vidéo montrant sous l'hôpital un tunnel de 55 mètres de long à dix mètres de profondeur, reliant deux bâtiments du complexe hospitalier le plus grand de la bande de Gaza.