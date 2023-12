EN DIRECT - Israël-Hamas : les frappes sur Gaza se poursuivent, la guerre pourrait s'étirer prévient l'État hébreu

Israël poursuit vendredi ses opérations contre le Hamas dans la bande de Gaza, en prévenant que cette guerre devrait s'étirer sur "plus que quelques mois" à l'heure où son allié américain l'appelle à réduire l'intensité de ses frappes pour protéger les civils. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'armée israélienne a fait état de "combats" notamment dans le secteur de Choujaya (nord), où elle avait subi plus tôt cette semaine ses plus importantes pertes (10 soldats tués en une journée) depuis le début de son offensive terrestre dans ce petit territoire palestinien densément peuplé.

"Il y aura davantage de batailles difficiles dans les prochains jours", a prévenu le porte-parole militaire Daniel Hagari alors que des frappes se poursuivaient dans la nuit sur le territoire où les télécommunications sont une nouvelle fois coupées "en raison de l'agression en cours" selon l'opérateur palestinien Paltel.

La coupure des télécommunications complique le travail des secouristes, ce qui aura pour conséquence "d'augmenter le nombre" de victimes dans les raids, a accusé de son côté le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza depuis 2007. Israël a déclaré la guerre au Hamas en représailles à l'attaque sanglante menée sur son sol le 7 octobre par le mouvement islamiste, qui a fait environ 1.200 morts, en majorité des civils, selon les autorités.

Le nombre de morts à Gaza approche désormais 18.800, à 70% des femmes, des enfants et adolescents, tués par les bombardements israéliens, d'après le ministère de la Santé du Hamas.

Les principales informations : Internet et le téléphone sont indisponibles dans la bande de Gaza.

La destruction du Hamas prendra "Plus que quelques mois" selon le ministre de la défense israélienne

La dépouille de l'otage franco-israélien Elya Toledano a été récupérée à Gaza

Le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan est arrivé jeudi en Israël, où il a notamment rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant, à l'heure où Washington s'inquiète du bilan des victimes dans la bande de Gaza. Jake Sullivan a posé des "questions difficiles" aux responsables israéliens et discuté de la possibilité d'un basculement de l'offensive vers des "opérations de plus faible intensité" dans un "futur proche", a indiqué la Maison Blanche, sans fournir de date-butoir.

"Je veux qu'ils (les Israéliens, ndlr) se concentrent sur la préservation de la vie des civils. Pas (sur le fait) de s'arrêter contre le Hamas, mais de faire davantage attention", a déclaré pour sa part Joe Biden à Washington. Sans dire si l'armée israélienne allait réduire l'intensité de ses frappes, le ministre de la Défense a, lui, prévenu que la guerre contre le Hamas devrait s'étirer.

"Le Hamas (...) a mis en place des infrastructures souterraines et aériennes qu'il n'est pas facile de détruire. Cela prendra du temps - plus que quelques mois - mais nous vaincrons et nous détruirons" le Hamas, a déclaré Yoav Gallant.

L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir récupéré dans la bande de Gaza et ramené en Israël la dépouille du Franco-Israélien Elya Toledano, qui avait été pris en otage par le Hamas lors de son attaque sanglante du 7 octobre. Elya Toledano avait été enlevé le matin du 7 octobre sur les lieux du festival de musique Tribe of Nova auquel il participait avec son amie Mia Shem, Franco-Israélienne qui a été libérée dans le cadre d'un accord de trêve fin novembre.

"Au cours de l'opération à Gaza, le corps de l'otage Elya Toledano (28 ans) a été récupéré par les forces spéciales de l'armée et rapatrié en Israël", a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué, précisant que les médecins légistes avaient bien identifié la dépouille. Des familles d'otages avaient indiqué au cours des dernières semaines ne pas avoir connaissance du sort d'Elya Toledano, à savoir s'il était ou non toujours vivant.

"L'armée israélienne présente à la famille ses sincères condoléances", a-t-elle ajouté dans un communiqué, assurant que les proches du jeune homme avaient bien été prévenus de la découverte de son corps avant cette déclaration publique.

Un tribunal néerlandais tranche vendredi pour savoir si le pays peut cesser de fournir des pièces de G-35 à Israël

Un tribunal néerlandais doit se prononcer vendredi sur la question de savoir s'il faut contraindre le gouvernement néerlandais à cesser de fournir des pièces pour les avions de combat F-35 utilisés par Israël au-dessus de la bande de Gaza. Un collectif d'organisations de défense des droits de l'homme a intenté une action en justice, arguant que la fourniture de ces pièces contribue aux violations présumées du droit international par Israël dans sa guerre contre le Hamas.

L'affaire concerne des pièces de F-35 appartenant aux États-Unis, stockées dans un entrepôt aux Pays-Bas, puis expédiées à plusieurs partenaires, dont Israël, dans le cadre d'accords d'exportation existants. Ces pièces "permettent à de vraies bombes d'être larguées sur de vraies maisons et de vraies familles", a déclaré Michiel Servaes, directeur d'Oxfam Novib, l'un des plaignants.

Les autorités néerlandaises ont déclaré qu'il n'était pas certain qu'elles aient le pouvoir d'intervenir dans les livraisons, qui font partie d'une opération gérée par les États-Unis et qui fournit des pièces à tous les partenaires du F-35.