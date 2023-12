La dépouille de l'otage franco-israélien Elya Toledano récupérée à Gaza

L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir récupéré dans la bande de Gaza et ramené en Israël la dépouille du Franco-Israélien Elya Toledano, qui avait été pris en otage par le Hamas lors de son attaque sanglante du 7 octobre. Elya Toledano avait été enlevé le matin du 7 octobre sur les lieux du festival de musique Tribe of Nova auquel il participait avec son amie Mia Shem, Franco-Israélienne qui a été libérée dans le cadre d'un accord de trêve fin novembre.

"Au cours de l'opération à Gaza, le corps de l'otage Elya Toledano (28 ans) a été récupéré par les forces spéciales de l'armée et rapatrié en Israël", a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué, précisant que les médecins légistes avaient bien identifié la dépouille. Des familles d'otages avaient indiqué au cours des dernières semaines ne pas avoir connaissance du sort d'Elya Toledano, à savoir s'il était ou non toujours vivant.

Environ 135 otages encore aux mains du Hamas

"L'armée israélienne présente à la famille ses sincères condoléances", a-t-elle ajouté dans un communiqué, assurant que les proches du jeune homme avaient bien été prévenus de la découverte de son corps avant cette déclaration publique. Israël a déclaré la guerre au Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza depuis 2007, en représailles à l'attaque sanglante menée sur son sol le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien, qui a fait environ 1.200 morts, en majorité des civils, selon les autorités.

Quelque 240 personnes ont aussi été enlevées et emmenées à Gaza le jour de l'attaque, dont environ 135, selon l'armée, sont toujours aux mains du Hamas et de groupes affiliés après la libération de 105 otages pendant une trêve de sept jours qui a pris fin le 1er décembre. Les familles des otages se sont par ailleurs dites "choquées" cette semaine de l'annonce par le directeur du Mossad - les services israéliens de renseignement extérieur - du refus de mener de nouvelles négociations pour les libérer et ont demandé des explications aux autorités.