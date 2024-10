Israël : ce qu'il faut retenir de l'entretien téléphonique entre Macron et Netanyahu

Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé dimanche lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu "l'engagement indéfectible" de la France pour la sécurité d'Israël mais aussi insisté sur l'urgence d'un cessez-le-feu à Gaza et au Liban, a annoncé l'Elysée, au lendemain de la colère du chef de gouvernement israélien.

"Solidarité du peuple français avec le peuple israélien"

"À la veille du premier anniversaire de l'offensive terroriste du Hamas contre Israël, il a exprimé la solidarité du peuple français avec le peuple israélien", a indiqué la présidence française. Emmanuel Macron a également dit "sa conviction que le temps du cessez-le-feu est désormais venu".

En réponse, le Premier ministre israélien a dit au chef d'État français s'attendre à un soutien de la France, et "non à des restrictions", en référence à sa position pour un arrêt des livraisons d'armes à l'État hébreu. "On attend des amis d'Israël qu'ils le soutiennent et ne lui imposent pas de restrictions qui ne feront que renforcer l'axe du mal iranien", a déclaré Benjamin Netanyahu.

Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé, lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, l'importance de la sécurité d'Israël tout en appelant à un cessez-le-feu urgent à Gaza et au Liban. Cette déclaration, faite à l'approche du premier anniversaire de l'offensive du Hamas contre Israël, souligne la complexité de la situation au Proche-Orient.

Un échange sur la situation au Proche-Orient

Les deux dirigeants ont discuté de la situation complexe au Proche-Orient. Malgré leurs différents points de vue, ils ont mis en avant leur amitié et leur volonté de se comprendre mutuellement. Cet échange fait suite à des tensions récentes, notamment après que Emmanuel Macron a demandé l'arrêt des livraisons d'armes à Israël.

La menace iranienne et ses implications

La situation est d'autant plus complexe avec l'implication de l'Iran dans le conflit. Israël fait face à des menaces sur plusieurs fronts, notamment à Gaza contre le Hamas et au Liban contre le Hezbollah. Les tensions se sont intensifiées avec des frappes de missiles de l'Iran, ajoutant une couche d'urgence à la demande de cessez-le-feu.