Irak : des factions pro-iraniennes revendiquent quatre attaques de drones contre Israël

La "Résistance islamique en Irak", coalition de groupes armés pro-iraniens, a revendiqué quatre attaques de drones successives, menées tôt lundi contre des "cibles essentielles" dans le nord et le sud d'Israël. À quatre reprises, les combattants de la "Résistance islamique en Irak" ont mené des attaques "avec des drones" contre des cibles dans le nord et dans le sud d'Israël. Les communiqués successifs, publiés sur Telegram aux alentours de 03H30 et 05H30 (00H30 et 02H30 GMT), ne précisent pas la nature de ces cibles.

Des incendies à l'ouest de Jérusalem, en cause des "éclats d'intercepteurs ou de missiles

De leur côté, les pompiers israéliens tentaient lundi matin d'éteindre des feux dans le secteur de Bet Shemesh à l'ouest de Jérusalem, causés par des "éclats d'intercepteurs ou de missiles".

"Les pompiers s'efforcent désormais d'éteindre les incendies (...) Parallèlement aux opérations d'extinction, les pompiers effectuent des repérages supplémentaires dans la zone, afin d'exclure d'autres incendies et des dommages causés par des éclats d'intercepteurs/missiles", selon le communiqué des pompiers de la région de Jérusalem. Interrogé par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas donné d'informations supplémentaires dans l'immédiat.

>>Plus d'informations à suivre