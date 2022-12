Guerre en Ukraine : attaques de drones sur Kiev, aide militaire de Londres

L'ESSENTIEL

La capitale ukrainienne a été attaquée par des drones lundi matin, a indiqué l'administration militaire de la ville de Kiev, exhortant la population à se tenir prête à se mettre à l'abri. "L'ennemi attaque la capitale", a écrit l'administration sur Telegram. A ce stade, neuf drones "ennemis ont déjà été abattus dans l'espace aérien de Kiev", a-t-elle ajouté.

Elle précise que les forces russes ont procédé à des tirs de barrages, utilisant les drones iraniens "Shahed" - utilisés dans le pilonnage de Kiev ces dernières semaines. L'administration de la ville a déclenché une première alerte aérienne à 01H56 locales (23H56 GMT) qui a duré un peu plus de trois heures. Une deuxième alerte a été émise à 05H24 (03H24 GMT), et annulée dans la demi-heure qui a suivi.

Lorsque les sirènes de telles alertes retentissent, la population est sommée de se mettre à l'abri.

Poutine est arrivé au Bélarus pour des pourparlers avec son allié Loukachenko

Vladimir Poutine est arrivé lundi au Bélarus pour des pourparlers avec le président Alexandre Loukachenko, son allié dans la guerre avec l'Ukraine, quelques heures après une attaque de drones sur Kiev qui a provoqué des coupures de courant. La télévision publique russe a montré M. Poutine en train de descendre de l'avion avant d'être chaleureusement salué par son homologue sur le tarmac de l'aéroport de Minsk, par des températures très basses.

Ce sommet entre les chefs d'Etat russe et bélarusse intervient à un moment où les autorités ukrainiennes disent redouter dans les premiers mois de 2023 l'éventualité d'une offensive russe sur Kiev qui serait déclenchée à partir du territoire bélarusse, répétant le scénario du début de l'invasion, le 24 février.

Ajoutant aux inquiétudes, l'armée russe a déclaré lundi qu'elle allait prendre part à des manoeuvres "tactiques" au Bélarus, après l'annonce en octobre de la formation d'une force commune de plusieurs milliers d'hommes. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a toutefois démenti que M. Poutine soit allé au Bélarus pour convaincre Minsk de directement participer au conflit en Ukraine, qualifiant ces allégations de "stupides" et "sans fondement".

l'électricité coupée dans Kiev et 10 régions après l'attaque russe

Des coupures d'électricité frappaient lundi Kiev et dix régions d'Ukraine après une nouvelle vague d'attaques de drones lancés par la Russie, a annoncé lundi l'opérateur national ukrainien Ukrenergo. "Toute la nuit, des drones ennemis tenaient de frapper des sites énergétiques", entraînant "une situation difficile pour le système énergétique" et des "coupures d'électricité" à Kiev et dans dix autres régions du pays, a indiqué Ukrenergo sur Telegram.

Londres fournit une aide défensive à l'Ukraine

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak doit annoncer lundi la livraison à l'Ukraine d'une importante quantité de munitions pour l'artillerie, au cours d'une réunion avec les dirigeants d'Europe du Nord, baltes et néerlandais en Lettonie.

Au cours de cette rencontre à Riga seront évoqués les efforts en cours destinés à contrer la Russie dans les régions nordiques et de la Baltique. Rishi Sunak, qui arrivera lundi en Lettonie, demandera aux autres dirigeants des pays participant aux côtés du Royaume-Uni à la Force expéditionnaire conjointe (JEF) de maintenir ou de dépasser en 2023 le niveau du soutien accordé cette année à l'Ukraine, selon un communiqué diffusé par le bureau du Premier ministre.

Il annoncera également que Londres livrera "des centaines de milliers de munitions pour l'artillerie l'année prochaine dans le cadre d'un contrat de 250 millions de livres sterling (304 millions de dollars) qui assurera un flux constant de munitions essentielles pour l'artillerie à l'Ukraine tout au long de 2023", toujours d'après le communiqué.

Le Royaume-Uni a montré la voie en "fournissant une aide défensive à l'Ukraine, notamment en envoyant des lance-roquettes multiples et, récemment, 125 canons antiaériens", a poursuivi le bureau du chef du gouvernement.

"Nous avons également fourni plus de 100.000 munitions depuis février", le mois où la Russie a déclenché son offensive, a-t-il ajouté. Le mois dernier, Rishi Sunak s'est rendu à Kiev pour offrir un soutien supplémentaire à l'Ukraine dans sa lutte contre les forces russes.

"Le Royaume-Uni et nos alliés européens ont réagi de manière synchrone à l'invasion de l'Ukraine et nous restons inébranlables dans notre ambition de rétablir la paix en Europe", a déclaré Rishi Sunak dans le communiqué.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenksy s'adressera aussi aux participants à la réunion du JEF, qui rassemble les dirigeants du Danemark, de la Finlande, de l'Estonie, de l'Islande, de la Lettonie, de la Lituanie, des Pays-Bas, de la Suède, de la Norvège et du Royaume-Uni.