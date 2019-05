Indonésie : le Français Félix Dorfin condamné à mort pour trafic de drogue

Un Français arrêté en Indonésie avec près de 4kg de drogue dans ses bagages a été condamné à mort lundi pour trafic de drogue par un tribunal indonésien. "Nous déclarons Felix Dorfin coupable (...) d'avoir importé de la drogue (...) nous condamnons Félix Dorfin à la peine de mort et lui ordonnons de rester en détention", a déclaré le juge Isnurul Syamsul Arif du tribunal de Mataram sur l'île de Lombok.

Félix Dorfin, originaire de Béthune dans les Hauts-de-France, avait été interpellé fin septembre à l'aéroport de Lombok - une île touristique proche de Bali - en provenance de Singapour avec en sa possession quelque trois kilos d'ecstasy, d'amphétamines et de ketamine dissimulés dans une valise à double fond.

Un jugement inattendu

Ce jugement est inattendu puisque le parquet avait requis vingt ans de privation de liberté et une amende de 10 milliards de roupies (700.000 dollars) ou, à défaut, une année de prison supplémentaire. Mais il arrive que les juges aillent au delà des réquisitions en Indonésie. Le juge a pris en compte comme facteur aggravant le fait que Félix Dorfin ferait partie d'un réseau de trafic de drogue et la quantité importante de drogue en sa possession.

Félix Dorfin a été défendu par un avocat commis d'office après s'être séparé de ses deux premiers avocats. L'avocat avait notamment contesté la description par le parquet de Félix Dorfin comme un "coursier" habitué à transporter de la drogue de pays en pays. Le Français avait réussi en janvier à s'évader du centre de détention de la police et avait été recherché pendant onze jours. Finalement retrouvé dans une forêt du nord de l'île de Lombok où il se cachait, il avait été arrêté le 1er février par des policiers qu'il avait, selon eux, tenté de soudoyer.

Une législation anti-stupéfiants très restrictive

L'Indonésie, le pays musulman le plus peuplé au monde, a fait de la lutte contre la drogue l'une de ses priorités. Sa législation anti-stupéfiants est parmi les plus restrictives du monde. Deux Français purgent actuellement de longues peines pour trafic de drogue en Indonésie : Gérard Debetz, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2011, et Serge Atlaoui, condamné à mort en 2007 et toujours incarcéré.