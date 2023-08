Incendies en Grèce : huit villages évacués dans le nord-est

Les autorités ont demandé aux habitants de la ville portuaire de Alexandroupolis de rester à la maison. "Nous avons une nuit difficile en perspective et des rafales de vent de 7-8 sur l'échelle de Beaufort", allant de 0 à 12, a fait valoir un porte-parole des pompiers à la chaîne Skai TV.

>> LIRE AUSSI - Incendie à Rhodes : la Grèce offre une semaine de vacances aux touristes affectés

Des maisons ont brûlé dans la matinée dans les villages de Aetohori et Pefkax selon les pompiers cités par l'agence Athens News. Le feu est tout près des villages Agnantia et Anthia et se déplace vers le nord en direction de l'aéroport de Alexandroupolis, toujours selon les pompiers.

Un énorme dispositif de secours mis en place

Les autorités aéroportuaires sont en alerte en raison de l'épaisse fumée qui pose des problèmes de visibilité, selon la même source. Trois navires des garde-côtes aidés de navires privés sont également en alerte dans le port de Alexandroupolis, selon les autorités. Et trois navires supplémentaires de garde-côtes se dirigent sur zone, ont-elles précisé.

Au total 31 camions de pompiers, neuf brigades de pompiers à pied, 14 avions et 4 hélicoptères, soutenus au sol par des volontaires, luttent contre le feu sur cette zone, selon les autorités.

En Grèce, en pleine canicule, un incendie, déclenché le 18 juillet et attisé par des vents forts, a ravagé en dix jours près de 17.770 hectares dans le sud de Rhodes, une île très touristique de la mer Egée (sud-est).

Environ 20.000 personnes, surtout des touristes, avaient dû être évacuées. Le pays a connu fin juillet la plus grande vague de chaleur pour un mois de juillet avec des températures de plus de 40°C dans de nombreux endroits, selon l'Observatoire national d'Athènes.

De multiples incendies se sont alors déclarés, en particulier sur une autre île très touristique, Corfou (nord-ouest) d'où quelque 2.500 personnes avaient dû être évacuées.