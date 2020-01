Incendies en Australie : "Les températures vont grimper jusqu'à 43 degrés"

Températures toujours plus élevées, dizaines de milliers d'évacuations : en Australie, les incendies continuent de ravager le sud-est du pays, et les pompiers ne parviennent pas à circonscrire les 150 foyers encore actifs. Face à la gravité de la situation, le gouvernement a annoncé le déploiement de 3.000 militaires réservistes, mais les forts vents pourraient favoriser la propagation des flammes.

"Il y a de nouvelles craintes alors que nous commençons le week-end", confirme un météorologue australien à Europe 1. "Les vents du nord-ouest vont venir rencontrer l'air chaud venus des zones touchées par le feu. Sous l'effet de ces vents, les températures vont grimper jusqu'à 42, 43 degrés dans la région de Canberra, ce qui est bien au-dessus des normales de saison, plutôt aux alentours de 27, 28 degrés".

Plus de 20 morts et des dizaines de disparus

La situation déjà exceptionnelle risque donc d'empirer dans les prochaines heures. De leurs côtés, les autorités ont décrété l'Etat d'urgence pour 7 jours, tandis que l'ordre a été donné à des dizaines de milliers de personnes de quitter les régions les plus exposées sur une zone d'environ 300 kilomètres, le long de la côte est.

Cette saison des incendies a commencé en septembre : elle n'a jamais été aussi précoce, longue et intense. En quatre mois, plus de 1.500 maisons ont été réduites en cendre, 23 personnes sont mortes, et des dizaines d'autres sont toujours portées disparues.