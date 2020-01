Incendies en Australie : gigantesque opération d’évacuation dans "une atmosphère d'apocalypse"

Sous l'épaisse fumée, des voitures, des caravanes, les unes derrière les autres, sur des dizaines de kilomètres. Les coffres sont remplis de vivres et de bidons d'essence. A bord, des familles entières, avec leurs animaux de compagnie. Derrière eux, les flammes progressent. Sur une large bande de la côte sud-est de l’Australie, plusieurs dizaines d'incendies sont en cours. Et de fortes chaleurs annoncées pourraient encore aggraver la situation. Alors les habitants qui le peuvent fuient par la mer. Pour les autres, l’évacuation se fait par la route.

"C'est une atmosphère d'apocalypse", témoigne Pierre, un Français de 29 ans qui a pris la route jeudi. "Vous voyez cet exode de voitures par centaines... L’air est évidemment irrespirable, vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres de la voiture. Il vous faut forcément porter un masque, y compris dans la voiture. Et puis il y a évidemment les feux qui détruisent absolument tout". Et qui ralentissent les automobilistes.

"On ne maîtrise plus les feux"

Une Australienne raconte ainsi avoir mis 6h30 pour faire 80 kilomètres. D'autres resteront plus de 10 heures à l'arrêt, bloqués par les incendies qui se propagent jusque sur l'autoroute. Les routes secondaires, elles, sont fermées, déjà englouties par les flammes.

"On ne maîtrise plus les feux", admet le porte-parole des pompiers. "On doit juste s'assurer qu'il n'y a plus personne sur leur trajectoire". Dans certains secteurs, il faut faire demi-tour, car il est trop tard pour partir. "Restez chez vous", alertent les autorités. Alors les habitants se préparent. "On enlève les feuilles mortes et on prévoit de quoi arroser", explique une jeune femme. Sa maison n'est plus qu'à trois kilomètres des flammes.