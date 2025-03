Incendie mortel en Macédoine du Nord : les autorités enquêtent sur une possible «corruption»

Après l'incendie mortel dans une discothèque en Macédoine du Nord, les autorités enquêtent sur une possible "corruption" qui serait liée. Plus de vingt personnes sont soupçonnées dans l'enquête, mais environ quinze ont été interpellées, les autres suspects étant hospitalisés ou morts dans l'incendie.

Les autorités de la Macédoine du Nord enquêtent sur une possible "corruption" en lien avec l'incendie qui a fait au moins 59 morts dans une discothèque, a déclaré dimanche le ministre de l'Intérieur Pance Toskovski.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Cette société n'a pas de licence légale pour travailler. Cette licence, comme beaucoup d'autres choses en Macédoine par le passé, est liée à la corruption", a affirmé M. Toskovski au cours d'un point-presse à Kocani, une petite localité de l'est de ce pays des Balkans où cette tragédie a eu lieu pendant un concert dans la nuit de samedi à dimanche.

Plus de vingt personnes soupçonnées dans l'enquête

Au moins 59 personnes ont péri et plus de 150 ont été blessées dans l'incendie, avait dit le ministre plus tôt dans la journée.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Selon lui, plus de vingt personnes sont soupçonnées dans l'enquête, dont les deux principaux membres du groupe de hip-hop DNK, très populaire en Macédoine du Nord, dont le concert avait commencé à minuit, environ trois heures avant le drame.

Le fils du propriétaire de la boîte de nuit, le directeur de la société qui gérait la discothèque et des membres de la sécurité figurent parmi les suspects.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Environ quinze personnes ont au total été interpellées, dont des employés du ministère de l'Economie, les autres suspects étant hospitalisés ou même morts, a précisé Pance Toskovski.