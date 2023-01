«Ils deviennent woke» : Fox News scandalisée par... un mode «économie d'énergie» sur la Xbox

Vouloir économiser de l'énergie serait-il "woke", ce mouvement américain qui combat toute forme d'injustice et défend les minorités ? C'est ce qu'affirme la chaîne américaine de droite ultra-conservatrice Fox News, qui s'en prend depuis quelques heures au géant américain Microsoft. Son tort ? Avoir présenté une mise à jour de sa console de jeux, la Xbox, qui doit permettre de réduire les émissions de CO2 liées à l'utilisation de cette dernière.

Pour y arriver, la console programmera les mises à jour des jeux vidéo aux heures où l'intensité carbone du réseau électrique sera la plus faible. Un mode "économie d'énergie" sera également disponible avec la mise à jour. Ce dernier proposera à son propriétaire d'éteindre directement sa console, plutôt que de la laisser en veille.

"C'est complètement fou"

De quoi "réduire les émissions de CO2 et faire potentiellement des économies sur sa facture" d'électricité, souligne le communiqué de Microsoft. Mais pour la chaîne de télé américaine, cette annonce est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. "Xbox a annoncé qu'ils devenaient woke car ils ajoutent une nouvelle fonctionnalité aux réglages systèmes", expliquait la présentatrice de Fox News, Ainsley Earhardt, le 24 janvier dernier.

"Désormais, si vous possédez une Xbox et que vous faites la mise à jour, elle vous proposera de se mettre en mode "économie d'énergie" pour sauver l'environnement, et économiser de l'électricité", poursuit la journaliste avant d'être interrompue par son collègue, Jimmy Failla : "C'est complètement fou", dit-il. Car pour les animateurs, la raison de cette nouvelle mise à jour est évidente : "Ils essayent d'endoctriner vos enfants pour qu'ils adhèrent dès le plus jeune âge aux politiques climatiques", explique le présentateur, estimant par la même occasion que ce nouveau réglage ne permettra de réduire les émissions qu'à un "niveau infinitésimal".

Une polémique qui en balaie une autre

Mais cette polémique en rappelle une autre : celle de M&M's. Le confiseur américain dont ses personnages reprennent la forme de ses bonbons, était la cible de polémiques de Fox News la semaine dernière après que l'entreprise ait présenté un nouveau personnage violet, devant incarner "l'acceptation et l'inclusion". Après les attaques de la chaîne et de la droite conservatrice américaine, M&M's a finalement annoncé renoncer à utiliser ses personnages dans ses futures publicités.

Pas sûr en revanche que Microsoft recule sur sa mise à jour, l'entreprise américaine ayant indiqué vouloir devenir neutre en carbone d'ici 2030.