«Il n'y a plus de Françafrique», Emmanuel Macron tourne la page de la présence militaire française au Niger

C'est l’une des annonces fortes de cette intervention d'Emmanuel Macron. Dimanche soir, lors de son interview télévisée sur TF1 et France 2, le chef de l'État a acté le retrait des troupes françaises déployées au Niger, deux mois après le coup d'État qui a porté au pouvoir une junte militaire dans ce pays du Sahel.

"Il n'y a plus de Françafrique"

Le président a donc choisi de tourner la page. L'ambassadeur français sera également rapatrié et 1.500 militaires au total seront évacués et quitteront le Niger d'ici à la fin de l'année. "La France a décidé de ramener son ambassadeur. Dans les prochaines heures, il rentrera en France avec plusieurs diplomates. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger. Il n'y a plus de Françafrique, donc lorsqu'il y a des coups d'État, on n'interfère pas dans la vie politique des pays", a déclaré Emmanuel Macron dimanche soir.

>> LIRE AUSSI - Le Niger interdit son espace aérien aux avions français

Une décision qui apparaît comme une défaite diplomatique pour la France. Emmanuel Macron, qui avait décidé de maintenir coûte que coûte son ambassadeur sur place, a dû se rendre à l'évidence. Sa fermeté n'a pas payé et l'on s'achemine vers un redéploiement des troupes françaises au Sahel. Reste à déterminer où et dans quelle condition. Pour l'heure, rien n'est déterminé, mais une chose est sûre : il n'y aura aucune coopération militaire avec des régimes putschistes, a assuré le chef de l'État.