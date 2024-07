Il est «légitime» de s'interroger sur l'état de santé de Biden, estime la ténor démocrate Nancy Pelosi

"Je pense qu'il est légitime de se demander s'il s'agit d'un simple épisode ou d'un état" durable, a affirmé l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, encore très influente au sein de son parti, sur la chaîne MSNBC. L'élue de Californie, elle-même agée de 84 ans, a salué la "vision" du dirigeant démocrate pour le pays.

"Je ne suis pas médecin. Je ne peux pas dire ce qui se passera dans trois ou quatre ans, mais je pense que d'après mon expérience, et c'est ce que vous m'avez demandé, je pense qu'il continuera à être un grand président des États-Unis", a-t-elle déclaré.

Des Américains qui veulent être sûrs

Les appels d'élus démocrates exhortant le président et son entourage à être transparents sur la forme du dirigeant de 81 ans se multiplient ces dernières heures. Le sénateur démocrate Sheldon Whitehouse a ainsi jugé lundi que les Américains voulaient être "sûrs" que Joe Biden était "honnête sur son état", dans un entretien diffusé lundi par une chaîne de télévision locale.

La Maison-Blanche balaye depuis des mois, parfois avec une certaine irritation, toute interrogation sur les facultés physiques et mentales du président américain, dont l'aisance physique et verbale a décliné. Si jusqu'ici les poids lourds du parti lui affirment publiquement leur soutien, depuis le débat de jeudi dernier, la nervosité monte chez des sympathisants et donateurs, dont certains reprochent au cercle rapproché du président un manque de transparence sur ses facultés.

D'autres demandent à Joe Biden de répondre concrètement aux inquiétudes, en multipliant les conférences de presse ou les échanges sans filet avec des journalistes ou des partisans. Lundi, une journaliste a demandé à la volée au président s'il comptait se retirer de la course, à la fin d'un court discours qu'il venait de prononcer à la Maison-Blanche à propos d'une décision de la Cour suprême. Joe Biden a tourné les talons et quitté la pièce sans répondre.