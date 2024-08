Génération X : les personnes de 65 à 90 ans ont plus de risques de développer des cancers

Il y a trois fois plus de risque de cancer du rein, du pancréas et du foie chez les personnes nées après 1965, la génération X. Autre exemple chez les femmes, le nombre de cas de cancer des ovaires a augmenté de 12% pour celles nées après 1990 et l'incidence des tumeurs de l'utérus a grimpé de 169%.

Pour arriver à ces résultats, les données de près de 24 millions de patients diagnostiqués avec un cancer ont été analysées. Tout cela pendant près de 20 ans. Il s'agit donc de données solides. Alors, comment expliquer cette hausse du nombre de cancers ?

Plusieurs hypothèses

Les chercheurs n'ont pas d'explication claire, mais font plusieurs hypothèses. Le mode de vie a changé, avec des personnes de plus en plus sédentaires. L'alimentation a évolué avec l'apparition des produits transformés et une consommation excessive de boissons sucrées, d'alcool, et de tabac.

Et tout cela, les individus y sont exposés de plus en plus tôt, dès l'enfance. Il y a donc plus de cancers et ils apparaissent plus tôt. Face à ce constat, les États-Unis recommandent désormais de dépister le cancer du sein chez les femmes dès 40 ans.