Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky dément la capture de Bakhmout, revendiquée par la Russie

L'ESSENTIEL

Pourtant revendiquée ce samedi par le groupe Wagner d'abord puis par Moscou ensuite, la prise de Bakhmout par les troupes russes a été démentie ce dimanche par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette ville du Donbass constitue l'épicentre de la bataille la plus longue et la plus meurtrière de la guerre débutée en février 2022. Ce dimanche, le président américain Joe Biden s'est également exprimé, assurant que Vladimir Poutine "ne [briserait] pas [notre] détermination à soutenir l'Ukraine".

Pas de capture de Bakhmout par les Russes, soutien Zelensky

Le groupe paramilitaire russe Wagner, dont les hommes étaient en première ligne dans les combats, puis le ministère russe de la Défense avaient assuré samedi avoir "totalement libéré" Bakhmout, épicentre de la bataille la plus longue et la plus meurtrière de la guerre débutée en février 2022. Volodymyr Zelensky, qui se trouve lui à Hiroshima au Japon pour un sommet du G7 au cours duquel il a récolté soutiens diplomatiques et aide militaire, a "démenti la capture de Bakhmout", selon des précisions sur ses propos apportées sur Facebook par son porte-parole Serguiï Nykyforov.

Un peu plus tôt, la presse avait demandé au président Zelensky: "Bakhmout est-elle encore aux mains de l'Ukraine ? Les Russes disent avoir pris Bakhmout". Le chef d'Etat a répondu: "Je ne pense pas", sans qu'il soit clair s'il répondait à la première ou à la seconde partie de la question. "Il n'y a rien dans cet endroit (...) juste des ruines et beaucoup de Russes morts", a-t-il poursuivi en semblant suggérer que Bakhmout ne serait qu'une victoire à la Pyrrhus pour les Russes. Il a vanté l'"excellent travail" des soldats ukrainiens.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense Ganna Maliar a elle assuré que les forces de Kiev avaient "encerclé partiellement" Bakhmout grâce à leur percée récente sur les flancs au nord et au sud, ce qui rend selon elle "très difficile" la présence russe dans la ville. Elle a une nouvelle fois affirmé que les défenseurs ukrainiens à Bakhmout contrôlent toujours "certaines installations industrielles et infrastructures". Le président russe Vladimir Poutine a d'ores et déjà félicité les hommes de Wagner et l'armée russe pour "l'achèvement de l'opération (ayant permis de) libérer" Bakhmout et promis de décorer les militaires s'étant distingué dans cette bataille qui dure depuis l'été.

Vladimir Poutine "ne brisera pas notre détermination" sur l'Ukraine, assure Biden

Le président russe Vladimir Poutine "ne brisera pas notre détermination" à soutenir l'Ukraine, a assuré dimanche le président américain Joe Biden depuis Hiroshima, au Japon, après un entretien avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky en marge du sommet du G7. Joe Biden a dit avoir assuré à Volodymyr Zelensky que Washington et les autres alliés de Kiev "ne faibliront pas" face à la guerre menée par Moscou en Ukraine. "Poutine ne brisera pas notre détermination comme il a cru pouvoir le faire", a-t-il ajouté.

Le chef d'Etat ukrainien se trouve depuis samedi à Hiroshima, où il a échangé avec de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement, dont ceux des sept démocraties les plus industrialisées. Et il a obtenu la promesse de nouvelles livraisons américaines de munitions, d'artillerie et de véhicules blindés notamment d'une valeur de 375 millions de dollars. Vendredi, Joe Biden avait aussi surmonté ses réticences de longue date en se disant prêt à autoriser d'autres pays à fournir à Kiev les avions de combat que Volodymyr Zelensky réclame depuis des mois, des F-16 de fabrication américaine, une décision que le dirigeant ukrainien a qualifié d'"historique".

