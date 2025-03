Guerre en Ukraine : «Une armée européenne n'est en réalité pas possible», estime le général Benoît Durieux

Alors que l'Europe est mise à l'écart des négociations sur la résolution du conflit en Ukraine, la question d'une armée européenne, souhaitée par certains dirigeants comme Emmanuel Macron, est posée. Mais selon le général Benoît Durieux, invité d'"Europe 1 Matin week-end", cela relève de la chimère.

Mise à l'écart des négociations par la Russie et les États-Unis sur la guerre en Ukraine, l'Europe peut-elle revenir au centre du jeu au bénéfice d'une armée européenne ? Celle-ci est en tout cas souhaitée par certains dirigeants du continent, à l'instar d'Emmanuel Macron. "Une armée européenne n'est pas d'actualité, et n'est en réalité pas possible", tempère néanmoins le général Benoît Durieux, invité d'Europe 1 Matin Week-end. Selon lui, "une coalition structurée d'armées européennes, ou de contingents de pays de l'Union européenne" est davantage une option à envisager.