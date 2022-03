Guerre en Ukraine : Russie et Bélarus suspendus par World Rugby «jusqu'à nouvel ordre»

La Russie et le Bélarus ont été suspendus ce mardi de toute participation au rugby international "jusqu'à nouvel ordre", a indiqué l'instance dirigeante mondiale World Rugby, des sanctions "complètes et immédiates" après l'invasion de l'Ukraine. Le comité exécutif de la fédération internationale a décidé "la suspension totale et immédiate de la Russie et du Bélarus de toutes les activités internationales de rugby et de rugby de club transfrontalier jusqu'à nouvel ordre", et "la suspension totale et immédiate de la Fédération russe de rugby de son statut de membre de World Rugby jusqu'à nouvel ordre", indique un communiqué.

"Soutien total à la communauté du rugby" en Ukraine

"La décision a été prise en ayant à coeur les intérêts des valeurs de solidarité, d'intégrité et de respect du rugby", a déclaré l'instance, qui a assuré "un soutien total à la communauté du rugby" en Ukraine. La Russie était encore engagée dans le dernier tour de qualifications européennes pour la Coupe du monde 2023, qui se tiendra en France, mais elle était cinquième au classement avec trois matches encore à jouer, alors que seuls les deux premiers se qualifient directement pour le tournoi.

Le match de qualification des Russes contre la Géorgie, première au classement, qui devait avoir lieu il y a deux jours, avait été reporté et ne sera donc pas joué, tout comme leurs deux dernières rencontres face aux Pays-Bas et au Portugal courant mars. World Rugby n'a pas précisé les conséquences de cette suspension dans le processus de qualification.

La Russie s'était qualifiée pour les Coupes du monde de 2011 et 2019, mais n'y avait pas remporté la moindre victoire. La Russie a été mise au ban du sport depuis le lancement de son invasion de l'Ukraine jeudi. Le Comité international olympique (CIO) a recommandé son bannissement du sport mondial et elle a notamment été exclue de toutes les compétitions de football, en particulier la prochaine Coupe du monde, prévue en novembre-décembre au Qatar.