Guerre en Ukraine : Russes et Ukrainiens redoublent d'effort pour détenir Bakhmout

La ville de Bakhmout tombera-t-elle d'ici quelques mois aux mains des Russes ? C'est ce qu'espère le groupe paramilitaire Wagner, qui estime que la ville ukrainienne sera prise d'ici le printemps. Mais les Ukrainiens ne veulent pas laisser tomber la commune, malgré l'avancée lente mais progressive des troupes adversaires.

Disparition de la vie civile

Alors, plus les jours passent, plus la ville et ses alentours ressemblent à une gigantesque garnison. Les files d'attente aux stations service sont essentiellement constituées de véhicules militaires, dans les supermarchés, de plus en plus de groupes de soldats viennent se ravitailler, parfois en se promenant avec leurs armes dans les rayons.

Dans les rues, les enfants sont absents de l'espace public. Depuis quelques jours, la vie civile est devenue une rareté dans les rues. Sur place, les journalistes sont interrogés plusieurs fois par des locaux, pour avoir des informations sur l'avancée du front, sur la résistance des Ukrainiens face aux Russes, et tenter d'avoir des estimations sur le nombre de jours avant que la localité tombe aux mains des soldats adversaires.

Un recul envisagé dans la région ?

Preuve que l'inquiétude gagne la population civile. Alors, ceux qui ont décidé de rester ne peuvent que constater la militarisation à grande vitesse de la zone. Des tranchées sont creusées entre la ville et Kramatorsk, la capitale régionale. Des blindés sont positionnés le long des routes, sous le couvert des arbres.

Autant de signes qui semblent indiquer que l'armée ukrainienne envisage, parmi ses scénarios, un possible recul dans la région.