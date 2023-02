Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir au 357e jour de l'invasion russe

L'ESSENTIEL

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner a jugé que Bakhmout, épicentre des combats dans l'Est ukrainien, ne sera pas conquise par Moscou avant "mars ou avril", estimant que la lenteur des avancées russes était due à la "monstrueuse bureaucratie militaire". "Je pense que c'est mars ou avril. Pour prendre Bakhmout, il faut couper toutes les routes d'approvisionnement", a dit Evguéni Prigojine dans une vidéo publiée dans la nuit de mercredi à jeudi sur la chaîne Telegram WarGonzo.

"Je pense qu'on aurait pris Bakhmout s'il n'y avait pas cette monstrueuse bureaucratie militaire, et si on ne nous mettait pas des bâtons dans les roues tous les jours", a fustigé Evguéni Prigojine dans une autre vidéo sur la chaîne Telegram de son service de presse. Selon lui, le fait que Wagner ne puisse plus recruter de prisonniers pour aller au front en échange d'une amnistie constitue une "saignée" pour son organisation.

"A un moment donné, le nombre des unités va baisser et en conséquence le volume des tâches qu'on veut exécuter" aussi, a-t-il ajouté.

L'Ukraine visée par de nouvelles frappes nocturnes de missiles

L'Ukraine a indiqué jeudi avoir subi de nouvelles frappes de missiles et de drones durant la nuit, des bombardements qui ont fait au moins un mort civil, et détruit de nombreuses habitations. Selon l'armée de l'air, 16 des 32 missiles lancés pendant la nuit par la Russie depuis des avions et un navire en mer de Noire ont pu être abattus.

"Malheureusement, il y a eu des impacts dans le nord et l'ouest, ainsi que dans les régions de Dnipropetrovsk et Kirovograd", a indiqué sur Telegram le chef de l'administration présidentielle ukrainienne Andriï Iermak. Le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serguiï Lyssak, a diffusé des images de camions de pompiers en action dans un quartier où des maisons individuelles ont été détruites et endommagées. Au moins une personne, une femme de 79 ans, a été tuée.

Le gouverneur de la région de Lviv (ouest), Maxime Kozytsky, a lui indiqué qu'une frappe avait touché une "infrastructure essentielle" sans faire de victime. L'incendie y a été maîtrisé. La Russie mène depuis le mois d'octobre une campagne de bombardements massifs d'infrastructures essentielles en Ukraine pour tenter de priver la population, en pleine hiver, d'électricité et de chauffage.

Le Bélarus rejoindra l'offensive russe "uniquement" s'il est attaqué

Le Bélarus ne combattra avec les forces russes en Ukraine que si le pays est attaqué, a dit jeudi le dirigeant bélarusse Alexandre Loukachenko, lors d'une rare rencontre avec des médias étrangers à Minsk.

"Je suis prêt à combattre avec les Russes depuis le territoire du Bélarus uniquement dans un cas : si ne serait-ce qu'un soldat arrive de là-bas (de l'Ukraine, ndlr) avec une arme sur notre territoire pour tuer nos gens", a-t-il dit.

Les Norvégiens trouvent un accord d'une aide pluriannuelle de 6,8 milliards d'euros à l'Ukraine

La quasi-totalité des partis politiques norvégiens ont apporté leur soutien jeudi à une proposition d'accorder une aide de 75 milliards de couronnes (6,8 milliards d'euros) sur cinq ans à l'Ukraine, un geste salué par le président Volodymyr Zelensky. Toutes les formations représentées au Parlement norvégien, à l'exception de Rødt, un petit parti d'extrême gauche, se sont rassemblées autour du projet que le gouvernement de centre gauche avait présenté le 6 février.

Ce plan prévoit d'accorder une aide civile et militaire de 15 milliards de couronnes par an sur la période 2023-2027, le quasi-consensus politique permettant de pérenniser cet effort quelle que soit la couleur politique du gouvernement qui ressortira des élections législatives prévues en 2025.

"Vous créez aujourd'hui un précédent très important autour du soutien financier à long terme à un pays qui défend son indépendance et le droit de chaque nation de vivre conformément aux normes internationales généralement reconnues", s'est félicité Volodymyr Zelensky lors d'une intervention en visioconférence. La plupart des partis norvégiens ont aussi approuvé la proposition du gouvernement d'augmenter de 5 milliards de couronnes l'aide aux pays du Sud les plus affectés par la guerre en Ukraine, notamment à cause du renchérissement des denrées alimentaires.

Première visite en Ukraine d'un ministre israélien depuis l'invasion russe

Le chef de la diplomatie israélienne Eli Cohen est arrivé jeudi matin à Kiev, première visite d'un ministre de l'Etat hébreu en Ukraine depuis l'invasion russe il y a près d'un an, a annoncé le ministère des Affaires étrangères israélien. "Nous avons été aux côtés du peuple ukrainien et de l'Ukraine cette dernière année", a déclaré à son arrivée M. Cohen, qui doit rencontrer son homologue Dmytro Kouleba et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon un communiqué du ministère israélien.

"Aujourd'hui nous hisserons le drapeau israélien à l'ambassade israélienne de Kiev, qui reprendra ses activités de façon continue avec pour objectif de renforcer les relations entre les pays", poursuit le texte. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine le 24 février 2022, Israël a cherché à rester neutre dans ce conflit, notamment à cause de la présence de l'armée russe déployée en Syrie voisine.