Guerre en Ukraine : le bilan de la frappe russe sur Poltava monte à 58 morts

Trois personnes, qui avaient été blessées lors de la frappe russe sur la ville de Poltava dans le centre de l'Ukraine la semaine dernière, ont succombé à leurs blessures, portant le bilan des morts à 58, ont annoncé les autorités régionales.

L'attaque sur Poltava visait un "centre d'entraînement" de l'armée ukrainienne, selon la Russie

"Malheureusement, trois autres personnes blessées lors de l'attaque russe sur Poltava le 3 septembre sont décédées à l'hôpital. Le nombre de morts s'élève désormais à 58", a déclaré le gouverneur de la région de Poltava, Filip Pronin, dans un message sur Telegram. La Russie a affirmé que l'attaque sur Poltava, l'une des plus meurtrières de ces derniers mois, visait un "centre d'entraînement" de l'armée ukrainienne et que la frappe avait "détruit" ses "objectifs".

Les autorités ukrainiennes n'ont pas précisé la répartition entre militaires et civils parmi les victimes. Plus de 300 personnes ont également été blessées. Cette frappe russe avait déclenché une large condamnation parmi les alliés de Kiev et le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait réitéré ses appels à l'Occident pour qu'il fournisse davantage de systèmes de défense aérienne à son pays.