Guerre en Ukraine : l'armée russe revendique la prise de deux localités dans l'Est du pays

La guerre en Ukraine, bientôt deux ans et demi d’un combat qui ne cesse de monter en intensité et qui voit se multiplier l’usage des missiles et des drones à longue portée. L'armée russe a revendiqué ce jeudi la conquête de deux nouvelles localités dans les régions de Donetsk et Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, où ses forces continuent de progresser face à des troupes ukrainiennes en infériorité numérique et manquant de puissance de feu.

Proche de Pokrosk, important nœud logistique

Dans son compte-rendu quotidien, le ministère russe de la Défense a annoncé la prise de Mykolaïvka, dans la région de Donetsk, et de Stelmakhivka, dans la région de Lougansk, qui est quasiment entièrement sous le contrôle de Moscou. Le ministère ne précise pas exactement où se trouve Mykolaïvka mais, selon des chaînes d'experts militaires ukrainiens, une ville portant ce nom est récemment passée sous le contrôle des soldats russes.

Cette dernière est située à une quinzaine de kilomètres de Pokrovsk, un important nœud logistique, cible depuis plusieurs semaines des troupes russes qui s'en rapprochent, poussant les autorités locales à ordonner le 19 août l'évacuation des familles avec enfants de la ville et de ses alentours. La situation est "extrêmement difficile" pour l'armée ukrainienne près de Pokrovsk, a reconnu mercredi le président Volodymyr Zelensky. "Les principaux efforts de la Russie et les plus grandes forces sont concentrés là", a-t-il alors déclaré.

Malgré l'offensive surprise déclenchée par Kiev le 6 août dans la région russe de Koursk, la Russie continue de régulièrement gagner du terrain dans celle ukrainienne de Donetsk, qui demeure l'épicentre des combats et qu'elle entend conquérir dans son intégralité. Mercredi, Volodymyr Zelensky a néanmoins assuré que l'offensive en Russie permettait de soulager la pression dans l'est de son pays. "Il faut comprendre que toute la tension que nous avons transférée en Russie signifie qu'elle ne peut pas diriger plus de pression sur notre région de Donetsk", a-t-il dit.