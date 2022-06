Guerre en Ukraine : pourquoi une menace russe pèse sur la Lituanie

Ouverture du sommet de l'Otan ce mardi, alors que les forces russes poursuivent leur offensive en Ukraine. Les dirigeants de l'Otan vont décider au sommet de Madrid de transformer leur force de réaction et de porter "bien au-dessus" de 300.000 hommes les troupes à haut niveau de préparation pour faire face à la menace russe. Sur le flanc Est, la tension monte notamment en Lituanie. Pourquoi la menace russe pèse-t-elle particulièrement sur cet État balte ? Principalement pour une raison de géographie, puisque la Lituanie est située entre la Biélorussie à l'Est, grand allié de la Russie, et Kaliningrad, à l'Ouest, cette petite enclave russe au bord de la mer Baltique.

Elle sert de poste militaire avancé : Moscou y entasse tous les armements possibles, notamment une marine surpuissante avec les plus de 70 navires et sous-marins de la flotte de la Baltique. Depuis l'offensive en Ukraine, des missiles hypersoniques et même des missiles à tête nucléaires dont Moscou a simulé des tirs en mai dernier.

Cyber-attaque intensive

Tout cet armement, sert à menacer l'Occident, et directement la Lituanie, où passe le corridor de Suwalki, qui relie donc la Russie à ce territoire stratégique. Une épine dans le pied de l'Occident et de l'Otan. Cet affrontement est feutré pour l'instant. Les Lituaniens l'ont vécu lundi. Les autorités ont déclaré avoir été la cible d'une cyber-attaque intensive. Une attaque qui a entraîné l'arrêt des services fiscaux en Lituanie. La délivrance des passeports était aussi perturbée.

Cette intrusion a été revendiquée par un groupe de pirates informatiques russes. En réaction, disent-ils, à l'interdiction du transit de certains produits vers Kaliningrad, dans le cadre de nouvelles sanctions économiques qu'a pris l'Union européenne début juin. De telles attaques sont récurrentes en Lituanie depuis le début de la guerre en Ukraine. Le directeur du centre national de cybersécurité s'attend à de probables attaques similaires, voire, plus intenses.